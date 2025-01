Eurolega, Virtus ospita Monaco: ecco dove vedere la partita in tv

Bologna, 22 gennaio 2025 - Nuovo appuntamento casalingo per la Virtus che domani sera alle 20.30 scende in campo alla Segafredo Arena per affrontare, nella 23esima giornata di Eurolega, l’As Monaco. Senza gli indisponibili Will Clyburn e Ante Zizic e in attesa che il mercato bianconero prenda definitivamente quota, coach Dusko Ivanovic fa di necessità virtù e si affida alla stessa formazione per continuare la sua risalita in classifica in campionato e appunto come domani sera in Eurolega.

"Ci attende Monaco, una squadra che ritengo sia stata costruita per disputare le Final Four della competizione - sottolinea Ivanovic -. Possono contare su giocatori eccellenti e tante soluzioni sia nell’ 1vs1 contro uno con Mike James, Okobo e Lloyd, sia nel pitturato con Motijeunas, sono una squadra davvero completa”.

Parole chiarissime a cui fanno eco quelle che capitan Marco Belinelli che suona la carica per i suoi. “Sicuramente ci aspetta un’altra partita tosta dal punto di vista fisico e mentale. Affrontiamo una squadra che arriva da tre sconfitte consecutive e vorrà approcciare questa gara fin da subito in maniera aggressiva, sia in attacco che in difesa, cercando di rubare palloni e trovare canestri facili. Hanno grandi individualità e da parte nostra dovremo scendere in campo nella giusta maniera, come stiamo facendo in questo ultimo periodo. Sarà necessario trovare soluzioni in attacco giocando di squadra, senza concedere palloni nella metà campo avversaria”. Biglietti - Disponibili sul circuito Vivaticket, mentre la biglietteria di Piazza della Costituzione sarà aperta domani dalle 18.30. Arbitri: Direzione di gara affidata al trio composto da Peruga, Dragojevic e Bittner. Radio & Tv - Diretta su Sky Sport, Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.