Eurolega, la Virtus senza Toko Shengelia perde anche ad Atene

Atene (Grecia), 18 dicembre 2024 – Sconfitta esterna per la Virtus che cade in casa dell’Olimpiacos per 87-77. La trasferta in Grecia dei bianconeri, valevole per la 16esima giornata di Eurolega, anticipa di 48 ore il confronto di venerdì sera contro il Barcellona in programma alla Segafredo Arena e chiude la giornata.

La sfida della Peace and Friendship Stadium di Atene con l’Olympiacos Piraeus arriva dopo la sconfitta interna con Trieste ma anche dalle vittorie con Milano in campionato e Baskonia in Eurolega.

Virtus ancora senza Toko Shengelia, ma con il recupero di capitan Marco Belinelli, che sarà uno dei protagonisti dei bianconeri chiudendo la sua gara a quota 20.

La sfida procede a strappi, con un inizio difficile per la formazione di Dusko Ivanovic, sotto 25-7 nel primo quarto prima di mitigare in divario e rimontare nella seconda frazione di gioco, chiusa in crescendo fino a portarsi avanti 43-46 sulla tripla di tabella a fil di sirena di Clyburn.

La partita si decide dopo l’intervallo quando i biancorossi di Bartzokas, guidata da un eccellente Vezenkov (27 punti +10 rimbalzi) e da Fournier riprendono in mano l’inerzia definitiva del match con un parziale di 17-2.

La Virtus ci prova ancora, ma non riesce mai veramente a riaprire una contese che Olimpiacos controlla e porta dalla sua parte.

Nel complesso, arriva una sconfitta al termine di una sfida che la Virtus gioca a testa alta, ma che palesa evidenti difficoltà di qualità sotto i tabelloni dove il 42-46 al rimbalzo dice se tutto sicuramente molto. Nella Virtus prestazione da doppia cifra solo di Belinelli e Morgan.

Domani si torna a giocare in casa contro il Barcellona e poi domenica si va a Trento.

Il tabellino

OLYMPIACOS PIREO 87 – VIRTUS BOLOGNA 77

OLYMPIACOS PIREO: Walkup 7, Williams-Goss, Larentzakis 3, Vildoza 2, Fall 2, Vezenkov 27, Papanikolaou 6, Dorsey ne, Peters 12, Milutinov 8, McKissic, Fournier 20. All. Bartzokas.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 5, Clyburn 9, Cordinier 8, Polonara 2, Zizic 8; Hackett 2, Belinelli 20, Morgan 15, Grazulis 2, Douf 4, Tucker ne, Akele 2. All. Ivanovic.

Arbitri: Javor, Kardum, Laurinavicius. Note: parziali 29-17, 43-46, 64-56, 87-77. Tiri da due: Olympiacos 17/37; Virtus 17/33. Tiri da tre: 13/29; 9/24. Tiri liberi: 14/18; 16/18. Rimbalzi: 42; 26.