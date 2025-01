Falsa partenza Così la Virtus cade a Kaunas

Zalgiris Kaunas 77Virtus Bologna 68

ZALGIRIS KAUNAS: Walker IV 6, Francisco 20, Lekavicius ne, Giedraitis 10, Birutis 4, Smailagic 9, Mitchell, Dunston 1, Manek, Butkevicius 11, Sirvydis, Ulanovas 18. All. Trinchieri.

SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 18, Belinelli 6, Pajola 6, Shengelia 12, Hackett, Grazulis 8, Morgan 8, Polonara, Diouf 6, Zizic ne, Akele 4, Tucker. All. Ivanovic.

Arbitri: Difallah, Vyklicky, Petek.

Note: parziali 25-13; 41-32; 61-51. Tiri da due: Kaunas 12/22; Virtus Bologna 20/38. Tiri da tre: 15/35; 4/23. Tiri liberi: 8/15; 16/18. Rimbalzi: 32; 36.

KAUNAS (Lituania)Una Virtus stoica e che inizia ad accusare un po’ la stanchezza viste le rotazioni più che ridotte delle ultime settimane, raccoglie, in Lituana, solo la gloria di chi ha giocato una buona partita, ma non è riuscito a evitare la sconfitta.

I bianconeri piombano sul -18 (31-13) e poi grazie al rientro di un Toko Shengelia non ancora al meglio arrivano fino al -4 (64-60) sbagliando anche la tripla del -1. Ed è proprio il tiro da tre il tallone d’Achille dei bolognesi con il coach dello Zalgiris che prepara la partita scommettendo sulla scarsa pericolosità di Alessandro Pajola che chiuderà la partita con un 2/8 in questa statistica.

Senza Will Clyburn un esterno tiratore servirebbe come il pane, ma la V nera non riesce a trovare quello che cerca riproponendo la stessa indolenza che già si era vista nella primissima parte della stagione.

Se a questo si aggiunge che Ante Zizic è a referto, ma non tocca il campo, la conclusione è che in questo momento alla formazione allenata da Dusko Ivanovic non si può chiedere molto di più, anzi è già tanto che la squadra ci metta l’anima in partite che non contano nulla dato che realisticamente i play-in sono sfumati da tempo.

Dopo la ricucitura virtussina l’incontro si decide a 1’02’’ dalla fine quando Isaia Cordinier sbaglia il canestro del -2 e il rimbalzo è preda dell’ex Dunston. Sul ribaltamento di fronte l’mvp di giornata Francisco realizza il ventesimo punto siglando il 74-68. Da giocare ci sono 40’’ e c’è il time out di Ivanovic e quando si riprende ci sono gli errori da tre prima di Belinelli e poi di Pajola, con in mezzo il rimbalzo offensivo di Cordinier.

Domani si gioca nella Monaco tedesca cercando di recuperare un po’ di energie durante il viaggio.