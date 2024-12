Ieri al Temporary Store dello Shopville Gran Reno i due giocatori hanno firmato tanti autografi. Bagno di folla per Belinelli e Zizic. Marco: "Qualcosa è cambiato»

Una lunga fila di tifosi hanno accolto il capitano bianconero Marco Belinelli e il centro croato Ante Zizic al Virtus Temporary Store dello Shopville Gran Reno.

Tanti autografi, selfie e strette di mano per un entusiasmo ritrovato dopo la vittoria convincente contro l’Olimpia Milano di domenica in campionato.

Una vera boccata di ossigeno dopo le delusioni in Europa per i bianconeri.

"Dopo questa vittoria – ha spiegato Marco Belinelli, 38 anni – si può dire che qualcosa è successo, c’è stata qualche piccola modifica in attacco e in difesa e dopo dieci sconfitte di fila al Forum, avevamo tanta voglia di vincere. Dovremo essere aggressivi e combattere su ogni possesso, questo ci ha detto il coach e questo è quello che abbiamo cercato di fare subito in campo".

Un cambio di passo è che è stato accolto positivamente dal popolo bianconero anche se ora la sfida è quella di trasportare in Eurolega l’efficacia di questi cambiamenti, ad un livello che spesso si è dimostrato ostico per una Segafredo che in questo momento chiude all’ultimo posto solitario la graduatoria europea.

Nel frattempo il club bianconero sta giustamente cercando di sfruttare l’onda positiva e così nel pomeriggio di oggi saranno Matt Morgan e a Rayjon Tucker a intrattenere i tifosi sempre al centro commerciale di Casalecchio di Reno.

Mercoledì la squadra partirà per raggiungere Vitoria, ma prima dell’imbarco il coach Dusko Ivanovic si presenterà finalmente alla città.

E giovedì sera ci sarà poi il primo esame in chiave europea.

m. s.