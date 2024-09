Il ceo Baraldi. "Il nostro obiettivo è rodare il gruppo»

La Virtus arriva alla semifinale di oggi avendo vinto le precedenti tre edizioni della Supercoppa. "Siamo pronti a partire con questo primo grande appuntamento – spiega il ceo bianconero Luca Baraldi (nella foto Ciamillo) –. E’ uno dei nostri obiettivi, anche se quello principale è rodare la squadra e questo è un punto in comune con i nostri avversari, dato che nessuno ora è al massimo della condizione. Ma siamo pronti, anche perché ci piacerebbe che il nostro attuale trifoglio diventasse un quadrifoglio".

A differenza degli anni scorsi, dove in campionato il duopolio tra Milano e la V nera era abbastanza prevedibile, quest’anno la serie A parte all’insegna dell’incertezza.

"Sarà un campionato molto competitivo, tante squadre hanno fatto investimenti e ci sono 7-8 formazione che si possono giocare i primi posti. Noi siamo contenti della fiducia che i nostri tifosi ci stanno dando. La campagna abbonamenti sta andando molto bene, praticamente tutti gli abbonati della passata stagione hanno rinnovato e ci sono tanti giovani che si stanno avvicinando alla pallacanestro attraverso la Virtus".

Ieri con un lungo comunicato il club ha voluto smentire qualsiasi operazione di mercato. Il budget che è stato approvato la settimana scorsa non lascia spazio a un ulteriore innesto. Perché questo possa avvenire deve verificarsi concretamente una di queste tre ipotesi. O un giocatore dall’ingaggio corposo saluta le Due Torri, o vengono rivisitati prolungandoli gli ingaggi più onerosi, ma la cosa questa estate non è riuscita con Toko Shenghelia, o entra un’altra sponsorizzazione importante. Siccome attualmente questi tre scenari restano un esercizio teorico, al momento non c’è lo spazio economico per un nuovo arrivo.

m. s.