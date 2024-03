Il commento. La profezia di Banchi e il rebus Zizic

Gallo

rriveranno tempi peggiori", disse Banchi quando, dopo i primi due mesi, la sua Virtus volava. Non era il tentativo di schermirsi, piuttosto, il commento di un tecnico scafato che non sfugge alle proprie responsabilità. E alla vigilia della partenza per Kaunas, a chi gli faceva notare questo suo commento, Luca aveva replicato con il sorriso sulle labbra. "L’avevo detto, ma pochi mi hanno ascoltato". Una battuta, certo, ma mescolata a tanto pragmatismo. "Fatichiamo in trasferta? Non sono qua per prendere atto della situazione, ma per trovare soluzioni". I tempi si restringono, i playoff di Eurolega sembrano più lontani (non i play-in, però), ma Banchi si batte. E, a proposito di profezie, aveva detto, sempre alla vigilia di Kaunas, di aspettarsi un Lomazs più intraprendente. Detto e fatto: il lettone è stato la nota positiva, forse l’unica, della notte lituana. La Virtus ora proverà a recuperare Cordinier (niente da fare per Hackett). Ma da recuperare, forse, c’è soprattutto Ante Zizic. Il centro croato è grande, grosso e vanta un ottimo curriculum. In bianconero, quando è in campo, sembra avere difficoltà a trovare il feeling giusto con un gruppo che, probabilmente, è più abituato a muoversi con centri più piccoli, veloci e duttili. Finora il trapianto – Zizic in bianconero – ha dato segni di rigetto, ma Ante può essere un valore aggiunto. E Banchi, che non cerca alibi, ci proverà fino alla fine.