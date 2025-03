Virtus, arriva il derby con la Reggiana: quando e dove vedere la partita

Bologna, 30 marzo 2025 - Reduce dalla corroborante vittoria di Berlino in casa dell’Alba, ovviamente più per il morale che per una classifica di Eurolega ormai andata, la Virtus torna a rituffarsi nella serie A ospitando, nel posticipo della 24^bgiornata di campionato la Reggiana.

Alla Segafredo Arena, lunedì 31 marzo alle 19.45, la formazione di Dusko Ivanovic ospita l’UnaHotels in un confronto da vincere per cercare, visto il ko di Trapani di sabato a Sassari di riprendersi, anche se in coabitazione, la testa della classifica.

“Mancano sempre meno partite e tutte sono fondamentali - conferma l’assistant coach Daniele Parente - I nostri avversari sono reduci dalla qualificazione ai quarti di finale di Basketball Champions League, scenderanno in campo domani con ulteriore forza ed entusiasmo e tutto questo non fa altro che alzare il coefficiente di difficoltà. Ci attende una partita molto fisica, Reggio è atletica in tutti i reparti e sono una delle migliori difese del campionato. Dopo questa double-week di EuroLeague dovremo cercare di proporre la migliore versione di noi stessi sapendo che in questo momento conta solo vincere”.

Virtus che, salutato Tucker in attesa di poter fare magari la stessa cosa con l’altro epurato Grazulis, torna ad avere a disposizione Momo Diouf, abile-arruolato e subito in campo.

Sull’altro fronte Reggio Emilia annuncia battaglia

"Quando affronti una big come la Virtus Bologna sai bene che ti attenderà una partita molto tosta, conoscendo il valore del loro roster - conferma coach Dimitris Priftis - Molto semplicemente, ci siamo preparati per andare là e cercare di giocare la nostra miglior partita possibile e vedere cosa riusciremo a fare di fronte a un banco di prova così importante. Ci saranno tanti aspetti del gioco a cui prestare grande attenzione: mi riferisco soprattutto alla difesa in transizione e limitare le palle perse “vive” che possano scatenare il loro contropiede, ma anche al controllo dei rimbalzi, alle situazioni di post-basso dal quale la Virtus è molto brava a creare vantaggi, senza dimenticare la pericolosità di alcuni giocatori in uscita dai blocchi”.

Biglietti - Disponibili sul circuito vivaticket.it, mentre la biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta domani dalle ore 18.15.

Precedenti - Sono 61 i derby emiliani già giocati tra le squadre, con Bologna avanti per 43-18 nel totale dei precedenti e per 22-7 negli scontri diretti giocati in casa. L’ultima vittoria di Reggio Emilia a Bologna risale al 67-77 del 18 ottobre 2020.

Arbitri - Direzione di gara affidata a Rossi, Lanzarini e Galasso.

Radio & Tv - Diretta tv su DAZN e radio su Nettuno Bologna Uno.