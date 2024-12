Il giovane serbo ancora una volta nei panni di head coach. Jakovljevic applaude Grazulis: "Bravo a difendere su Mirotic»

La contentezza di Nenad Jakovljevic ha diverse dimensioni. Sul piano personale bisogna dire che per un allenatore probabilmente battere Milano sedendo sulla panchina della Virtus è una delle cose migliori che ti possa accadere in carriera e poco importa se il suo è un ruolo a tempo in attesa che venga espletato l’iter burocratico che porterà al tesseramento di Ivanovic, perché anche trapasso in due tempi tra il vecchio e il nuovo allenatore ha contribuito a trasmettere la giusta serenità al gruppo.

"Siamo molto felici – spiega il tecnico serbo –, e ci mancherebbe altro, per aver vinto contro una signora squadra, ma soprattutto per aver subito 73 punti contro un avversario come Milano. Abbiamo dimostrato di poterlo fare: a livello difensivo ci sono state responsabilità individuali e responsabilità di squadra".

Resta il fatto che questo risultato è anche il frutto di una diversa gestione dei giocatori, che ha consentito a chi era in campo nei minuti finali di non avere il serbatoio in riserva.

"Io non posso far altro che ringraziare la squadra che ha dimostrato di voler giocare sempre così e sono i numeri a dircelo. Vedi i rimbalzi, dove le statistiche dicono che siamo stati migliori. È uno degli aspetti che possiamo controllare, mentre non possiamo controllare la percentuale nel tiro da tre punti, ma possiamo controllare gli altri aspetti come la fisicità, il tagliafuori e la presenza fisica".

Grazulis è stato l’elemento che più ha trovato giovamento da questo cambio di filosofia.

"E’ stato bravo a farsi trovare pronto nel difendere sul Mirotic, gestendo bene la situazione dei falli e giocando in maniera intelligente. Siamo felici per lui perché ha dimostrato di poterci dare veramente una mano".

Fuori dai dodici, infine, per turnover Tucker.

Massimo Selleri