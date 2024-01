Il nuovo centro si presenta dopo aver debuttato mercoledì. Zizic, colpo di fulmine bianconero: "Tifo pazzesco, sono felicissimo»

Il nuovo centro della Virtus ha le idee molto chiare su quelli che sono i suoi obiettivi in questa sua esperienza bianconera che durerà fino al 2026. " Voglio vincere tutto quello che possiamo vincere – racconta il giocatore croato –. Ho giocato contro la Virtus in Eurolega due volte e quando ero un ragazzo ho partecipato a un torneo giovanile qui. Non conosco molto bene la città perchè mi sono sempre fermato per poche ore per giocare, ma conosco molto bene la Virtus, un club storico dal quale sono passati grandi nomi. Sono davvero felice di giocare in questa squadra e del supporto dei nostri tifosi". Ieri il gigante della V nera ha compiuto 27 anni, ma lo spazio per i festeggiamenti è stato minimo dato che nel primo pomeriggio la squadra è partita con destinazione Berlino. "L’Alba è una squadra molto pericolosa, ha dimostrato di poter battere chiunque, quindi bisogna prendere ogni partita molto seriamente e non in base alla classifica. Dobbiamo partire concentrati e controllare la loro aggressività e soprattutto fermare le loro transizioni. Credo che non sarà una gara facile, perché questa è una settimana caratterizzata dal doppio impegno in Eurolega e molti miei compagni hanno giocato parecchi minuti contro il Bayern. Dovremo essere concentrati e pronti a combattere".

Il suo arrivo a Bologna è stato il frutto di una trattativa lampo condotta nel sottobosco dal direttore generale Paolo Ronci. "Tutto è durato una notte e io l’ho saputo poche ore prima di firmare il contratto. Il 30 dicembre avevo una partita e subito dopo ho parlato con il mio agente di questa opportunità. Gli ultimi giorni per me sono stati molto impegnativi e particolari, sto cercando di ambientarmi ma sono molto felice di far parte di questa squadra e di questa società. Dopo aver chiuso l’accordo ho parlato con Polonara e Dunston, solo la mattina dopo aver firmato il contratto perchè è stato tutto molto rapido. Mi hanno accolto in maniera fantastica, ho giocato con entrambi la scorsa stagione all’Efes e abbiamo legato molto, sono due bravissimi ragazzi".

Massimo Selleri