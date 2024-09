Il sorriso Virtus. Cordinier e Grazulis pronti per Trapani

Mandata in archivio la Supercoppa, la Virtus guarda avanti. Anche perché gli impegni incombono e i tempi sono sempre più stretti. Domenica scatta il campionato, ma i bianconeri cominceranno un giorno prima, da Trapani, contro una neopromossa.

Trapani, lo scorso anno in A2, fece scalpore, ancora prima delle polemiche per la finale promozione con la Fortitudo, per le dichiarazioni legate a Milos Teodosic. Che secondo i dirigenti siciliani avrebbe dovuto lasciare Belgrado, per sbarcare appunto a Trapani. E Trapani non sarà una trasferta facile per Daniele Parente che, pochi mesi fa, venne esonerato dalla guida del club siculo, per la sconfitta subita nella semifinale di Coppa Italia (di A2) con la Fortitudo.

Mille storie e mille incroci. Ma quelli che interessano il mondo Virtus sono legati soprattutto alle condizioni degli infortunati. Devontae Cacok è ancora out, mentre si aprono prospettive diverse per Isaia Cordinier e Andrejs Grazulis. Il lettone, per dirla tutta, è già stato a referto nella final four all’Unipol Arena, senza mai essere impiegato. Il francese prova a scaldare i motori perché non vorrebbe perdere nemmeno un secondo.

Il lettone è un elemento che coach Banchi conosce bene. Anche perché il tecnico toscano, prima ancora di accettare la proposta della Virtus, era (ed è ancora) il ct della Lettonia. Banchi sa cosa può dargli Andrejs e lo utilizzerà quando lo riterrà pronto.

Ancora maggiore curiosità per Cordinier. Anche perché il francese, utilizzato in coppia con Rayjon Tucker, appare in grado di assicurare una fisicità pazzesca. Quella componente ’energetica’ che fa sempre la differenza in Eurolega.

Oggi, infine, giornata di presentazione. Toccherà a Riccardo Visconti e Nicola Akele raccontare i rispettivi sogni e obiettivi.