Il tecnico Banchi è soddisfatto dalla prestazione dei suoi giocatori: "Di fronte una squadra fortissima». "C’è tanto da essere orgogliosi. Sono i dettagli a fare la differenza»

Ancora una volta alla Virtus è mancato qualcosa per arrivare al successo, un difetto che la V nera sta sicuramente migliorando, ma questo ‘upgrade’ si sta sviluppando troppo lentamente. "Quella contro il Pana è stata una partita davvero intensa – spiega il coach Luca Banchi –, eravamo di fronte a una delle migliori squadre dell’Eurolega che ha usato tutte le sue risorse. Per alcuni tratti abbiamo avuto la sensazione di poterla portare a casa, ma alla fine sono sempre i dettagli a fare la differenza. C’è tanto da essere orgogliosi della mia squadra, che ha messo tutta l’energia necessaria per competere a questo livello. Ci sono recriminazioni sicuramente, tiri sbagliati da sotto, tiri liberi, schiacciate sbagliate, qualche palla persa di troppo che forse non rendono giustizia alla nostra prestazione: abbiamo dato la chiara sensazione al Pana di sapere dove e come attaccare, soprattutto nel primo tempo". Resta il fatto che la Segafredo non ha avuto quei blackout che hanno caratterizzato questo primo mese e mezzo della stagione e questo è il punto da cui ripartire. "L’ultimo tiro di Marco poteva farci riagganciare la partita, è innegabile che l’energia che abbiamo messo è stata giusta considerando il periodo di partite da cui venivamo e quelle che ci aspettano. Continuiamo a tenere la barra dritta e crederci, ci toglieremo delle soddisfazioni se continueremo a macinare il nostro gioco anche quando la stanchezza si farà sentire. Ognuno di noi, staff e club, deve continuare a colmare quei dettagli che ci impediscono di raggiungere forse ciò che ci meriteremmo", conclude Banchi.