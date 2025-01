Il tecnico Ivanovic è soddisfatto della prestazione: "Bravi i miei giocatori, tutti insieme pure ai rimbalzi». "Difficile giocare tante partite, in campo con la mentalità giusta»

Alla fine coach Dusko Ivanovic non può che dichiararsi soddisfatto al termine di una gara dove la squadra rischiava di inciampare a causa della stanchezza. "E’ molto difficile giocare tante partite così ravvicinate – spiega il tecnico della Virtus –, ma i miei giocatori sono stati bravi, hanno avuto la giusta mentalità e la giusta energia. Dobbiamo essere orgogliosi di questo. Tutti i nostri giocatori vanno a rimbalzo e questo è molto importante perché i rimbalzi sono fondamentali e catturarli non è solo una questione di altezza, ma bisogna avere aggressività e volontà. In ogni partita possiamo fare meglio da qui a fine stagione, davvero in ogni incontro".

Il microfono passa poi al capitano Marco Belinelli, di fatto l’mvp di questa gara. "Questa era una partita importante da vincere, con una squadra cambiatissima e che adesso ha 3-4 giocatori che potrebbero stare tranquillamente giocare in Eurolega. Siamo stati bravi, l’abbiamo affrontata nel modo giusto. Continuiamo su questa strada", dice l’ex Nba.

Per quanto riguarda il mercato la V nera è sempre alla ricerca di un esterno e di un lungo per tamponare le assenze di Will Clyburn e Ante Zizic. I tempi di recupero di quest’ultimo sono ancora incerti, ma resta il fatto che giocando a questi ritmi se non arriva qualcuno è molto alto il rischio di finire anticipatamente la benzina. Continua la selezione di chi potrebbe arrivare, ma il fatto di non sottoscrivere un contratto anche per la prossima stagione è un altro ostacolo che rende complica qualsiasi trattativa.

Intanto mercoledì (ore 19) si trona già in campo: in Eurolega c’è lo Zalgiris da affrontare

