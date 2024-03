Il tecnico: "Sia noi che l’Olimpia dovremmo rifiatare. Si spiegano così i palloni persi». Coach Banchi è soddisfatto: "Trenta minuti davvero eccellenti»

Luca Banchi si gode una vittoria che è il miglior preambolo per la gara di venerdì, quando alla Segafredo Arena arriverà il Real Madrid.

"Penso sia giusto congratularmi con entrambe le squadre per una partita molto combattuta e vibrante – spiega –. Milano ha dato testimonianza del momento che sta attraversando, a dispetto dell’assenza di Shields è arrivata a Bologna giocando una partita di grande consistenza e dall’ottima preparazione. Siamo due squadre condizionate dal momento che stiamo vivendo e dallo sforzo che entrambi stiamo cercando di fare per raggiungere la post-season di Eurolega. Queste partite di campionato meriterebbero altro tempo in termini di preparazione e di recupero fisico per i protagonisti in campo, credo che in questi termini si debbano leggere quegli errori di troppo che abbiamo prodotto nel nostro terzo periodo e quelle 8 palle perse hanno fatto scadere la qualità della nostra pallacanestro che per i primi 20 minuti e poi nel quarto finale erano stati eccellenti considerato la tipologia di avversario che avevamo davanti e la sua aggressività in campo".

In una squadra che fa del gioco collettivo una delle sue principali armi, puntualmente brilla Marco Belinelli. "Si parla di un giocatore che ha un’esperienza tale per cui credo abbia innato il fiuto per queste gare. Sono le più semplici da preparare, ma poi difficili da giocare. Quelli come lui ne hanno passate tante, è uno competitivo. Ha accettato ogni tipo di duello quando gli avversari hanno cercato di giocare in modo fisico, o quando hanno cercato di sfidarlo nell’uno contro uno, andando oltre quelli che sono i limiti riconoscibili. A questi livelli devi semplicemente giudicarli per l’esperienza che hanno e la capacità che hanno di riconoscere i momenti di una gara. In termini di consistenza e precisione credo che oggi abbia giocato una partita di altissimo profilo trasmettendo sicurezza ai compagni, indipendentemente dal fatto che da altre occasioni sia successo partendo in quintetto o come oggi dalla panchina".