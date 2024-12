Il tecnico soddisfatto per successo e prestazione: "Abbiamo giocato bene ovunque». Ivanovic: "La mentalità giusta. Miglioriamo di partita in partita»

Vittoria netta mai in discussione, per una Virtus che centra la seconda vittoria consecutiva in Eurolega. Soddisfatto coach Dusko Ivanovic che sottolinea la prestazione quasi perfetta dei suoi ragazzi. "Abbiamo giocato in maniera completa, in attacco e difesa, mettendoci passione e lottando, sempre con la mentalità giusta : conferma il coach montenegrino – abbiamo perso l’ultimo quarto, ma abbiamo dato segnali importanti dimostrandoci in grande crescita".

Parole chiare per Ivanovic che poi sottolinea la prestazione di Tucker, pochi punti ma tanta energia. "L’anno scorso è stato l’mvp della serie A, in allenamento è concentrato e pronto, contro l’Asvel ha giocato bene in difesa e messo grande energia. Un commento su Zizic? Ho 12 ottimi giocatori, più 2 ottimi giocatori infortunati".

Il migliore della sfida con l’Asvel è stato senz’altro Achille Polonara, 17 punti e 9 rimbalzi. "Eravamo molto motivati, sapevamo di avere davanti a noi un’ottima squadra – conferma l’ala bianconera – abbiamo dato il massimo, volevamo chiudere nel migliore dei modi e non possiamo che essere contenti per questo successo. La mia prestazione? Ivanovic mi ha dato più confidenza e più responsabilità, sono contento per la prestazione ma ancora di più per la vittoria della squadra. Il 2025? Vogliamo cercare di vincere più partite possibile, dando tutto e cercando di competere con tutti".

Soddisfatto per la vittoria anche Will Clyburn. "Abbiamo avuto consistenza, applicazione e una grande difesa. Il 2025? Pensiamo giorno per giorno, partita per partita, tenendo sempre il giusto profilo".

Domani bianconeri di nuovo in campo per l’ultima sfida dell’anno solare, sempre alla Segafredo Arena, alle 17,30 con Scafati. Il 2025 in Eurolega inizierà dalla sfida in casa dei campioni in carica del Panathinaikos Atene in programma per venerdì 3 gennaio in Grecia.

Filippo Mazzoni