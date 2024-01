La gioia del coach. E patron Zanetti parla del Collare d’Oro del Coni. "Grazie a tutti». Banchi: "Solidi e disciplinati. Così abbiamo vinto in volata»

La Virtus fa tredici e inizia il 2024 battendo il Bayern e tenendo a distanza il Barcellona vittorioso sul Real.

"E’ stata una sfida solida da una parte e dall’altra. Il Bayern ha cercato di imporre la sua fisicità avendo un grande vantaggio a rimbalzo – conferma Luca Banchi –. Nella ripresa abbiamo aumentato la nostra consistenza difensiva, siamo andati meglio a rimbalzo, mentre in attacco abbiamo trovato con costanza la via dei tiri liberi e siamo andati bene in area".

Il coach bianconero è soddisfatto vista la vittoria contro una avversaria di valore, ma lo è anche Belinelli che per due volte si affaccia in conferenza, a lodare il tecnico bianconero.

"Siamo rimasti disciplinati in una serata in cui eravamo non eravamo ispirati, ma abbiamo macinato gioco, con più frequenza, commettendo solo 7 palle perse – continua Banchi – segnali importanti che dobbiamo ripetere e ai quali aggrapparci per farne una nostra identità di squadra".

Decisivo per la vittoria bianconera anche Isaia Cordinier. "Siamo stati uniti, abbiamo lottato fino alla fine e questo ha fatto la differenza. La mia prestazione? Ho provato a dare il mio contributo in attacco e in difesa, ma conta solo la vittoria della squadra".

Una Virtus che si conferma squadra che fa del gruppo la sua forza. I bianconeri si sono presentati in campo con una sovramaglia con il numero 15 per onorare il compagno di squadra Devontae Cacok, il cui infortunio con il Partizan rischia di costringere lo statunitense a un lungo stop. Nel prepartita c’è spazio per le parole del patron Massimo Zanetti fresco di assegnazione del Collare d’Oro da parte del Coni. "Ringrazio per il premio ricevuto – conferma il presidente bianconero – che voglio condividere con tutto il popolo bianconero e con tutta la società guidata da Baraldi e Ronci che in pochi giorni hanno piazzato due colpi importanti, grazie a tutti".

Filippo Mazzoni