La gioia del tecnico. E oggi dovrebbe essere tesserato il lettone Lomazs. Banchi: "Sempre concentrati. È lo spirito che voglio vedere»

BELGRADO (Serbia)

Luca Banchi si gode una vittoria che mette un sigillo importante sulla stagione che la Segafredo ha disputato fino a qui.

"E’ stato un ottimo modo di chiudere il girone d’andata – spiega il coach bianconero – proteggendo la nostra posizione in classifica e vincendo contro una squadra molto forte soprattutto quando gioca davanti al suo pubblico. Mi congratulo con ogni singolo membro della squadra, abbiamo guidato per lunghi tratti della gara, soffrendo per problemi di falli e per gli infortuni di Hackett e Cacok, ma siamo rimasti concentrati e abbiamo giocato insieme perché quando giochi con il Partizan hai bisogno di attenzione fino all’ultimo possesso. Abbiamo mostrato lo spirito giusto".

Il microfono passa poi ai due protagonisti principali di questo successo, Iffe Lundberg e Daniel Hackett. "E’ sempre difficile, specie in una atmosfera come questa e in un ambiente così ostile – attacca il danese -. Sapevamo che la vittoria ci avrebbe dato grande slancio in classifica, siamo stati concentrati e ci siamo riusciti. Dobbiamo essere contenti del fatto che ce l’abbiamo fatta su uno dei campi più difficili d’Europa".

Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni di Hackett. "E’ stata una vittoria di uno spessore enorme – racconta il play –, sappiamo tutti che giocare in questa arena è difficile, ma siamo rimasti insieme, facendo il nostro piano partita, e lo staff ci ha spiegato bene cosa fare. Siamo stati solidi, e con grande carattere abbiamo ottenuto questa vittoria. Dopo l’infortuno alla caviglia volevo comunque rimanere in campo e portare a casa la vittoria".

Infine per quanto riguarda la situazione di Rihards Lomazs, il club bianconero dovrebbe ingaggiare il giocatore nella giornata di oggi e il suo esordio con la maglia della Virtus dovrebbe avvenire il 3 gennaio quando a Bologna arriverà il Bayern Monaco.

Massimo Selleri