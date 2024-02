La Virtus Bologna si rituffa in campionato contro Scafati

Bologna, 10 febbraio 2024 – Nemmeno il tempo per digerire il ko con Monaco che la Virtus torna in campo. A meno di 48 ore dalla sfida di Eurolega, domani sera alle 19 la formazione di Luca Banchi torna in campo, sempre alla Segafredo Arena per ospitare Scafati.

Confronto da vincere per i bianconeri che proveranno a chiudere questo miniciclo di sfide con una vittoria per preparare nel migliore dei modi la Final Eight di Coppa Italia che va in scena la prossima settimana a Torino.

“Scafati si sta rivelando come una delle squadre più consistenti di questo Campionato, cui va riconosciuto il merito di aver mantenuto una solida organizzazione a dispetto dei cambiamenti – conferma Luca Banchi - Arriveranno a Bologna molti ex, certamente animati dal desiderio di ben figurare e confermare la brillante stagione fin qui disputata, a cominciare da coach Boniciolli, bravissimo fin dal suo arrivo ad impattare la squadra, mettendo a disposizione tutto il suo arsenale di esperienza e conoscenza cestistica. Torneremo in campo a poche ore dalla bruciante sconfitta contro Monaco, determinati a ritrovare equilibrio e coesione in una sfida che ci obbligherà a produrre un’altra prestazione di qualità”.

Biglietti – Disponibili sul circuito Vivaticket, mentre la biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta domani dalle 17. Arbitri – Direzione di gara affidata a Paternico, Borgo, Bartolomeo. Radio & Tv – Diretta tv su Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.