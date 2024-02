La Virtus cade col Monaco, la partita finisce 78-81

Bologna, 9 febbraio 2024 – Cade il fortino della Segafredo Arena. Nel big match di giornata la Virtus cede superata 78-81 da un Monaco che parte meglio, riesce a tenere la testa e poi nel finale ha più energia. Nella 26^ giornata di Eurolega in una Segafredo Arena sold out, con 9.500 spettatori presenti si sfidano 3^ e 5^ dell’attuale classifica. Virtus al completo con Banchi che deve rinunciare al solo Cacok e schiera il consueto quintetto iniziale con Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia e Dunston. Inizio distratto per le V Nere, mentre dall’altra parte Monaco inizia decisamente meglio con lo 0-5 iniziale frutto di 5 punti di Loyd. La Virtus però torna a mettere la testa avanti e al 5’ è sopra 10-9. I punti di Mike James consentono ai monegaschi prima di portarsi ribaltare sul 12-17 al 7’ poim ad inizio seconda frazione di gioco, di raggiungere il 16-26 grazie alle giocate di uno scatenato Loyd. La Virtus sprofonda a -16 sul 27-43 al 17’. A svegliarla dal torpore iniziale ci pensa Marco Belinelli con 2 triple di fila, dopo lo 0/8 di squadra fino a quel momento. Ancora il capitano a segno nel finale, ma all’intervallo Monaco avanti 35-45. Ad inizio ripresa in campo si vede una Virtus che mette decisamente più energia. Altre due triple di Belinelli, un’ottima difesa di Dunston, ma in generale anche la grande pressione sugli esterni avversari riaprono la sfida e caricano ancor di più il pubblico della Segafredo Arena. Al 22’ dopo un break di 6-0 il punteggio recita 41-45.

I bianconeri risalgono fino a -1 sul 45-46, poi 4 punti dell’ex Jaiteh riportano a -7 una Virtus che sembra aver speso tanto ad inizio quarto per riportarsi sotto nel punteggio, pagando dazio ai liberi. Banchi chiama tempo per provare a riorganizzare le idee dei suoi e 5 punti di fila di Lundberg consentono ai bianconeri di rimane in scia di una Monaco che non sbaglia un colpo in attacco. La Virtus inaugura l’ultimo quarto con una tripla e libero addizionale di Mickey per il -2, 58-60. Entra Polonara e grazie anche a Mickey la Virtus trova energia in attacco e in difesa impattando 66-66 al 34’. Al 35’ Polonara mette la tripla del sorpasso sul 69-68. Dopo 31’ di rincorsa, ultimo vantaggio bianconero era stato sul 10-9 al 4’, la formazione di Banchi si riporta avanti. James riporta avanti Monaco 69-72. La tripla di Belinelli vale il nuovo pareggio sul 74-74 a 2’51” dalla fine e Shengelia con 2 liberi la riporta avanti. Continua il sorpasso e controsorpasso: tripla di James per il 76-77, liberi di Shengelia per il 78-77. Mickey con due stoppate ferma Monaco, ma la Virtus perde palla e a 1’05” dalla fine, due liberi di Loyd ribaltano di nuovo sul 78-79. La sfida si decide nell’ultimo minuto. Lundberg viene fermato, James sbaglia la tripla. A 29”5/10 dalla fine Banchi chiama tempo per giocarsi l’ultima occasione offensiva. Lundberg sbaglia la tripla del controsorpasso, mentre sull’immediato fallo di Cordinier dalla lunetta Brown fa 1 su 2. A 8” dalla fine la Virtus ha ancora una chance. Lundberg sbaglia ancora la tripla del sorpasso. Nemmeno il tempo di lasciarsi alle spalle la sfida con il Monaco, che la Virtus domenica pomeriggio sarà di scena, di nuovo alla Segafredo Arena, stavolta in campionato con Scafati, prima di affrontare la settimana piemontese con la Final EIght di Coppa Italia.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 78 AS MONACO 81 SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Cordinier 7, Belinelli 21, Shengelia 12, Dunston 5; Lundberg 15, Pajola 1, Dobric 2, Mickey 10, Zizic, Abass, Polonara 5. All. Banchi. AS MONACO: James 21, Loyd 24, Diallo 8, Brown 1, Montiejunas 4; Okobo 9, Blossomgame 5, Jaiteh 7, Quattara, Hall 2; Walker ne, Cornelie ne. All. Obradovic. Arbitri: Hordov Nedovic e Petek. Note: parziali 16-21, 35-45, 54-60. Tiri da due: Virtus 18/31; Monaco 19/36. Tiri da tre: 9/27; 7/21. Tiri liberi: 15/23; 22/30. Rimbalzi: 30; 38.