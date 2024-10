La Virtus cade anche con Zalgiris, è il terzo ko di fila in Eurolega

Bologna, 15 ottobre 2024 - Terza sfida e terza sconfitta consecutiva per la Virtus che cade 68-71 in casa contro lo Zalgiris Kaunas e dopo Efes e Asvel, scivola anche contro la formazione lituana. Nella terza giornata di Eurolega, le V Nere ospitano all’Unipol Arena, di fronte a 7634 spettatori, lo Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri.

In avvio Luca Banchi in avvio lancia in quintetto Diouf e si affida a Pajola, Cordinier, Clyburn e Shengelia. La sfida stenta a decollare, con la Virtus che prova a prendere la testa toccando il +5 sul 15-10 al 8’, ma poi nel momento di massimo vantaggio un paio di clamorose amnesie costano altrettanti canestri a favore dello Zalgiris e si ritorna a stretto contatto e poi a fil di sirena di fine primo quarto segna il canestro di Francisco del 15-16.

Il parziale dei lituani prosegue anche ad inizio della seconda frazione di gioco con il break che raggiunge lo 0-15 e all’11’ e Banchi è di nuovo costretto a chiamare tempo.

La sfida è in mano a Kaunas avanti 15-25 con la Virtus che non segna per 5’. Il canestro di Pajola e quello successivo di Belinelli sembrano sbloccare i bianconeri dal torpore. Shengelia e Clyburn danno la prima spallata Virtus al match con un 9-2 per le V Nere che risalgono a -3 sul 24-27 al 15’ e poi a -2 sul 28-30 al 17’ ridando vita all’Unipol Arena .

Tanta fatica per nulla, visto che con rapido 0-8, lo Zalgirs torna avanti 28-38 al 19’. I 2 liberi di Giedraitis segnano il -14 per il 30-44 che chiude la prima parte di sfida, mentre dal settore dei tifosi bianconeri arrivano i primi cori di protesta per prestazione e atteggiamento della squadra, che all’intervallo subisce 11-21 il compiuto dei rimbalzi e in tutte le voci statistiche con un 21-58 nella valutazione che non lascia dubbi sul pessimo primo tempo bianconero, capaci di segnare appena 30 punti in 20’, 13 dei quali con il solo Clyburn.

Kaunas tocca il massimo vantaggio (15 punti) sul 32-47 ad inizio terza frazione di gioco. Banchi predica calma e concentrazione e la Virtus risponde con un parziale di 6-0. Al 25’ bianconeri a -8, sul 41-49 con coach Andrea Trichieri costretto a chiedere tempo.

Il break si allunga dalla lunetta con Shengelia, ma soprattutto con una difesa che diventa a tratti asfissiante per il 45-49 completando così lo 0-10 e tornando a -4. A colpo corrisponde risposta. Kaunas torna avanti di 10 sul 47-57 al 28’. All’ultimo stop lo Zalgiris è avanti 52-60.

Sotto di 10, 52-62 al 32’, la Virtus ci prova, i tecnici a Belinelli e Banchi sembrano risvegliare dal torpore i bianconeri e fanno entrare in partita anche il pubblico. Al 34’ V Nere a -1 sul 61-62 dopo la tripla di Cordinier e il canestro di Diouf.

Ogni difesa bianconera è acclamata come una ovazione. I liberi di Shengelia permettono alla Virtus di riportarsi avanti, 63-62 al 35’ coronando una lunghissima rincorsa dal 15-14 del 9’. A 3’43” dalla fine i bianconeri sono avanti 64-62 dopo un parziale di 12-0.

Lo Zalgiris si riporta avanti con Smailagic a 2’38” dalla fine sul 64-65. Dalla lunetta i lituani on sbagliano con Butkevicius 64-67 al 38’. Fallo a Smailagic e antisportivo a Cordinier nella stessa azione. Il francese della Virtus fa 1 su 2 stesso fa il lungo lituano. Palla però allo Zalgiris che segna ancora, ma dall’altra parte Pajola mette la tripla del -2 sul 68-70 a 1’ dalla fine; Smailagic segna ancora un libero. Sotto di 3 nell’ultima azione la Virtus ha tre volte l’occasione di segnare ma sbaglia la tripla del pari con Cordinier e Belinelli e cede di nuovo.

Venerdì sarà ancora tempo di Eurolega con la trasferta dei bianconeri nel Principato di Monaco.contro Mike James e compagni.

Il tabellino

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 68 ZALGIRIS KAUNAS 71 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 11, Cordinier 10, Clyburn 16, Shengelia 11, Diouf 5; Belinelli 6, Hackett, Grazulis, Morgan, Polonara 4, Zizic, Tucker 5. All. Banchi. ZALGIRIS KAUNAS: Sirvydis 3, Ulanovas 10, Giedraitis 15, Brazdeikis 6, Dunston; Wallace ne, Francisco 11, Lekavicius 4, Birutis 7, Smailagic 9, Mitchell 4, Butkevicius 2. All. Trinchieri. Arbitri: Peruga, Bissang, Udyanskyy. Note: parziali 15-16, 30-44, 52-60. Tiri da due: Virtus 17/35; Kaunas 18/36. Tiri da tre: 6/24; 7/20. Tiri liberi: 16/20; 14/26. Rimbalzi: 32; 37.