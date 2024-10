La Virtus cerca la doppietta. E attende Pajola in difesa

Domani all’Unipol Arena contro Bayern Monaco, giovedì in trasferta a Milano e domenica di nuovo in casa con Treviso. Quella che si apre oggi in palestra sarà una settimana cruciale per la V nera che deve mettere a segno una doppietta in Eurolega per rimettersi in corsa verso i playoff e allo stesso tempo deve mantenere l’imbattibilità in campionato per non dare spazio al virus dell’incertezza pure nel campo della serie A italiana. Domani si terrà anche l’assemblea dei soci, ma da questo punto di vista non ci saranno sorprese con la conferma di Massimo Zanetti alla presidenza e con Luca Baraldi che ricoprirà la carica di ceo. Anche dal punto di operativo non cambieranno il vincoli legati al mercato: per operare in entrata bisogna creare uno spazio salariale con almeno una cessione.

Chi si attendeva grandi rivoluzioni al momento rimarrà deluso, anche se in maniera silenziosa all’interno del club inizieranno una serie di cambiamenti. Per la gara di domani resta in forte dubbio Alessandro Pajola e questo potrebbe essere un problema non da poco per il coach bianconero Luca Banchi che per quello che si è visto sia a Belgrado che a Cremona sta spostando gli equilibri della squadra. Ora che Will Clyburn si è ambientato raggiungendo anche la giusta condizione fisica, l’ala bianconera è diventato uno dei principali punti di riferimento per i compagni visto anche il suo feeling con Toko Shengelia. Il tutto in attesa che il capitano bianconero Marco Belinelli e il play italostatunitense Daniel Hackett tornino ai livelli della passata stagione.

Essendo questo gruppo meglio assortito rispetto a quello passato a questi due non sono richiesti gli straordinari, ma minuti di qualità nei momenti chiave della partita. Sabato a Cremona le cose sono andate leggermente meglio, ma per raggiungere gli obiettivi che la V nera si è data c’è bisogno di un loro contributo più sostanzioso.

L’assenza di Pajola toglie alla Segafredo un tassello importante dal punto di vista difensivo. Banchi vorrebbe che contenere l’attacco avversario diventi una priorità e in questo bisogna dire che sta ottenendo una partecipazione anche da chi non ha le sue qualità migliori in questa fase del gioco.

Una delle variabili che ha reso altalenante il rendimento dei bianconeri è stata una scarsa precisione nel tiro da tre punti, per cui diventa importante non subire più di tanto l’attacco avversario per recuperare palloni e rendersi un po’ più facile la vita giocando in contropiede.

Domani sarà iscritto a referto anche Shengelia e questo darà maggiore solidità al reparto dei lunghi. Servirà anche il sostegno dei tifosi, ma sembra pleonastico dirlo, anche perché nonostante questi ultimi mesi siano stati molto particolari viste le voci attorno alla proprietà del club, il calore del pubblico non è mai mancato.