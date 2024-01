La Virtus ci crede. Banchi e i nuovi:: "Pronti a lottare»

La Virtus (ore 20,30 diretta Sky) è chiamata a consolidare il secondo posto ospitando il Bayern Monaco. Per colmare la lacuna creata dagli infortuni di Jordan Mickey e Devontae Cacok la Segafredo ha ingaggiato a tempo di record il centro croato Ante Zizic, mentre in sostituzione di Jaleen Smith, approdato al Partizan, è arrivato il lettone Rihards Lomazs.

Entrambi daranno un volto nuovo alla formazione allenata da Luca Banchi, che da queste operazioni di mercato esce rafforzata avendo alzato il livello tecnico sebbene per almeno tre settimane resterà ai box Ognjen Dobric che si è infortunato alla caviglia sinistra.

"Il nostro girone di ritorno di Eurolega – spiega il tecnico bianconero – inizia con la sfida al Bayern, squadra che è già stata capace di batterci sfruttando la maggiore fisicità e la presenza in area su entrambe le metà campo. La gara di andata dovrà servirci da stimolo per correggere gli errori commessi, traendo impulso dall’ arrivo di nuovi giocatori, pronti a dare da subito il loro contributo per far fronte all’emergenza infortuni e permettere alla squadra di mantenere lo standard di rendimento evidenziato in questa prima parte. Approcciamo questa gara con fermezza, disciplina e consapevolezza, sapendo che i nostri avversari potranno mettere in campo il loro enorme potenziale e che dovranno trovare una Virtus determinata a rispondere alle avversità con una prestazione autorevole, sospinta dall’instancabile sostegno del popolo bianconero".

Il pubblico si sta confermando un fattore importante. Anche questa sera la Segafredo Arena sarà ’sold out’ con la tifoseria bianconera che si sta sempre più identificando in una squadra che anche nei momenti di difficoltà trasmette la sensazione di chi non si rassegna cercando sempre il bandolo della matassa, un atteggiamento gradito a chi ha la V nera nel cuore.

"La Virtus sta vivendo una fantastica stagione di Eurolega – dice il coach del Bayern Pablo Laso – con diverse vittorie che probabilmente non ci aspettavamo. Attualmente è l’unica squadra che sta giocando a un livello paragonabile al Real Madrid grazie a una rosa di grande esperienza. Noi siamo riusciti a batterli davanti al nostro pubblico in una giornata molto buona, ma questa volta sarà ancora più dura".

Arbitrano Nikolic, Maikic, Baena.