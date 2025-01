La Virtus di Ivanovic ha un doppio obiettivo. Confermarsi in vetta e testare Holiday

La Virtus è partita per Sassari dove alle 18,15 (diretta Dmax) affronterà la Dinamo e nel frattempo Justin Holiday è arrivato a Bologna. Così si è dipanata la giornata di ieri, con i bianconeri che sono andati in Sardegna cercando una vittoria che confermi la loro presenza nel gruppo di chi è in vetta, mentre all’Arcoveggio l’esterno avrà dieci giorni di tempo per convincere che può essere il sostituto di Will Clyburn. Se al termine di questo periodo di prova il blasonato giocatore ex Nba, nel 2015 ha vinto un anello con Golden State, riuscirà a convincere Dusko Ivanovic allora verrà sottoscritto un contratto di tre mesi che, quindi, scadrà proprio a ridosso dei playoff scudetto e con la possibilità per il club di estenderlo fino al 30 giugno.

Il talento della guardia non si discute, ma le perplessità sono legate al fatto che è fermo da maggio, quando con i Denver Nuggets è stato eliminato da Minnesota nella corsa per il titolo Nba, e che in gruppo dove gli over 30 sono tanti si va ad aggiungere un elemento che ad aprile compirà 36 anni.

Se si arriverà al suo tesseramento l’operazione alla V nera costerà circa 500mila euro e questo costringerà la società a ritoccare le cifre dell’aumento di capitale frazionato che è stato lanciato a dicembre e che giò prevedevano un esborso complessivo di 3 milioni di euro.

Il presidente Massimo Zanetti ha dato il permesso al direttore generale Paolo Ronci di procedere con l’operazione, mentre era scontato il sì del socio di minoranza Carlo Gherardi che non ha mai fatto questioni sulla cifra da spendere per portare sotto le Due Torri il sostituto di Clyburn. Presto si saprà anche se questa manovra farà perdere altro tempo, l’ala statunitense si è infortunata tre settimane fa e in ogni caso bisognerà aspettare almeno un’altra prima di sapere se Holiday va o resta, oppure se effettivamente valeva la pena attendere così tanto vista la qualità del cestista.

Le complicazioni che la Virtus deve affrontare per tesserare un giocatore, hanno fatto passare in secondo piano la gara di oggi a Sassari, un impegno che i bolognesi devono affrontare facendo sempre i conti con le assenze di Clyburn e Zizic. Dall’altra parte, invece, Massimo Bulleri, promosso capo dopo l’esonero di Nenad Markovic, è alla ricerca della prima vittoria.

"Come tutte le squadre che cambiano guida – spiega Ivanovic - avranno tanta energia, ambizione e voglia di combattere. Sassari ha ottimi tiratori e buone guardie che possono sia creare gioco sia segnare: giocano in maniera veloce, con azioni rapide e prediligono molto il gioco in transizione. Sarà fondamentale controllare il ritmo. Ieri è arrivato Justin Holiday e in comune accordo nei prossimi giorni lavoreremo e vedremo insieme cosa fare".

Oggi Alessandro Pajola taglierà il traguardo delle 250 presenze in serie A con la Virtus che al PalaSerradimigni ritroverà Alessandro Cappelletti, che nel 2018/19, ha ricoperto il ruolo di dodicesimo uomo.

La gara di andata si chiuse con il punteggio di 95-85, oggi arbitrano Lo Guzzo, Dori e Capotorto.