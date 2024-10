La Virtus è già un bivio. Banchi suona la carica: "Mostriamo i progressi"

Siamo alla seconda giornata della fase di qualificazione dell’Eurolega e nel caso della Virtus si parla già di gara da non sbagliare. Alle 20 (diretta Sky) la formazione bianconera affronta a Lione l’Asvel Villeurbanne. I padroni di casa devono riscattare una passata stagione dove hanno spesso rimediato degli schiaffoni, soprattutto davanti al loro pubblico e devono recuperare credibilità.

A rovescio la V nera ha come obiettivo quello di entrare nelle prime dieci squadre per disputare la postseason e deve recuperare in trasferta quello che venerdì ha perso davanti al suo pubblico venendo battuta dall’Efes. Anche i francesi hanno registrato uno stop a Belgrado a opera del Maccabi Tel Aviv e in quell’incontro hanno messo in mostra un buon potenziale offensivo, soprattutto da tre punti, mentre la difesa non è stata impeccabile. I bolognesi si presentano con la stessa truppa con cui hanno affrontato i turchi dopo che Achille Polonara e Will Clyburn sono stati tenuti in borghese nell’impegno contro Pistoia. Dei 14 giocatori che Banchi ha a disposizione ne dovrà mandare 12 a referto e l’impressione è che resteranno fuori Riccardo Visconti e Nicola Akele.

Lo stato di forma è il criterio per decidere chi sarà escluso tra l’ala italiana e Andrejs Grazulis e sebbene anche in campionato il lettone sia sembrato un po’ indietro, negli ultimi allenamenti la situazione pare essere migliorata. Clyburn è il giocatore più atteso nella fila virtussine. Fin qui il fuoriclasse non ha fatto vedere il suo potenziale creando non pochi problemi al gioco virtussino. Questo è uno dei fattori che porta la squadra a non avere un rendimento uniforme all’interno della stessa gara. Questo è il copione che sta caratterizzando le ultime uscite della formazione allenata da Banchi e che spesso la porta ad avere dei blackout indipendentemente dalla forza dell’avversario. Vista l’assenza di Devontae Cacok si ripropone un altro esame per Momo Diouf che sta sfruttando al meglio lo spazio che si è aperto a causa del prolungarsi della riabilitazione del centro americano. Sulla carta sarà sotto canestro che si terrà il duello principale con Joffrey Lauvergne e Tarik Black che se la vedranno con Zizic e Shengelia.

Proprio Zizic ha parlato. "Sarà la prima partita di Eurolega in casa dell’Asvel e per questo saranno carichi". E Banchi? "Arriviamo a questa gara determinati a dare un ulteriore segnale dei nostri progressi, con il desiderio di mettere in campo tutto lo spirito che serve per ottenere un successo".

L’ultima curiosità riguarda lo staff tecnico transalpino dove è presente Edoardo Casalone, vice di Pozzecco nella nazionale italiana.

Le altre gare: Monaco-Maccabi 85-79, Stella Rossa-Baskonia 78-71, Efes-Fenerbahce, Panathinaikos-Bayern, Real-Partizan, Olympiacos-Zalgiris, Barcellona-Alba, Milano-Parigi.

La classifica: Monaco e Stella Rossa Belgrado 4; Fenerbahce Istanbul, Panathinaikos Atene, Efes Istanbul, Bayern Monaco, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas e Baskonia 2; Parigi, Partizan Belgrado, Asvel Villeurbanne, Barcellona, Real Madrid, Virtus Bologna, Alba Berlino, Olympiacos Pireo e Olimpia Milano 0.