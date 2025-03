La Virtus non sa più vincere, pesante ko a Trieste

Trieste, 22 marzo 2025 – La Virtus non sa più vincere. Dopo aver perduto a Belgrado, in Eurolega, cade anche a Trieste. E lo fa in modo pesante, perché in questo modo dà l’addio al primato temporaneo. Ma forse anche all’idea di chiudere la regular season al primo posto.

Ci sono solo cocci da raccogliere, a Trieste, su un campo dove la Virtus pure, otto anni fa, aveva festeggiato la promozione in serie A. Niente da fare, con Belinelli ne, Holiday in campo al posto di Tucker. Ma Justin fa solo danni. Eppure la Virtus scappa con Shengelia che vorrebbe festeggiare le 200 partite in bianconero in altro modo. All’inizio segnano solo lui a Clyburn, la Virtus scappa, 19-30. Trieste rientra, la Virtus scappa di nuovo, 51-58. Ma lì si blocca una prima volta: parziale di 11-0 per i giuliani e tutto da rifare. La Virtus rimette la testa davanti, 64-68, ma poi si pianta definitivamente. Un 15-0 che manda tutti a casa. Con un Cordinier irriconoscibile, un Holiday pessimo (0-6 al tiro da tre) e uno Zizic mai in partita.

C’è da lavorare in palestra. C’è da ritrovare quella fiducia che Ivanovic dice che è mancata. “Abbiamo difeso bene, eravamo in controllo. Poi il finale di Trieste”. Più che il finale di Trieste c’è da scrivere il finale di stagione. E adesso, all’Arcoveggio, vedono davvero tutto buio.

Il tabellino

Trieste-Virtus Bologna 85-78

TRIESTE: Ruzzier 11, Brown 18, Valentine 17, Uthoff 11, Johnson 4, Brooks 13, McDermott 9, Candussi 2, Deangeli, Ross ne, Obljubech ne, Campogrande ne. All. Christian.

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 3, Cordinier, Clyburn 20, Shengelia 25, Zizic 4, Polonara 4, Holiday, Morgan 13, Pajola 9, Akele, Belinelli ne, Visconti ne. All. Ivanovic.

Arbitri: Giovannetti, Quarta, Valleriani.

Note: parziali 17-22, 37-41; 57-58. Tiri da due: Trieste 17/34; Virtus 24/37. Tiri da tre: 13/33; 8/34. Tiri liberi: 12/19; 6/10. Rimbalzi: 41; 38.