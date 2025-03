Le pagelle. Holiday, la ’vacanza’ prosegue

Hackett 5 (in 18’ 0/1 da due, 1/3 da tre, 4 rimbalzi, una stoppata subita, 2 perse). Non riesce mai a mettere le mani sulla partita.

Cordinier 4 (in 11’ 0/2 da tre, un rimbalzo, un assist). Parte con due falli. Sparisce di scena. Uno come lui: possibile?

Clyburn 6 (in 27’ 6/9 da due, 2/7 da tre, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 2 recuperi, un assist). Tanta energia all’inizio. Qualche forzatura. Ma sicuramente ha il merito di provarci.

Shengelia 6,5 (in 34’ 11/15 da due, 0/1 da tre, 3/5 ai liberi, 7 rimbalzi, una stoppata subita, una persa, 4 assist). Canta e porta la croce. In alcuni momenti è quasi commovente. Rinuncia a tiri facili per mettere in partita Zizic. Ma Ante fa scena muta.

Zizic 4 (in 10’ 2/3 da due, 0/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa, un assist). I liberi sbagliati, un solo rimbalzo. Dà ragione al tecnico quando opta per quintetti senza centri di ruolo. Dannoso.

Polonara 5 (in 26’ 2/3 da due, 0/3 da tre, 4 rimbalzi, un recupero). Dispiace perché Achille è uno vero. Ma si perde senza lasciare traccia.

Holiday 4 (in 14’ 0/6 da tre, 3 rimbalzi, una stoppata data e una subita, una persa). Ora abbiamo la certezza: Tucker è meglio di lui, magra consolazione. Sembra uno passato di qua per caso, senza confidenza con il canestro.

Morgan 6 (in 23’ 2/3 da due,3/6 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperi, un assist). A testa bassa, come piace a lui. Magari carica un po’ troppo. Ma i momenti migliori della Virtus coincidono appunto con le sue folate offensive.

Pajola 6 (in 27’ 1/3 da due, 2/5 da tre, 1/1 ai liberi, 4 rimbalzi, una stoppata subita, una persa, 4 assist). Ci prova pure lui. E’ sempre capitan Futuro a regalare l’ultimo vantaggio alla Virtus. Poi deraglia con i compagni, senza trovare la giusta verve in difesa.

Akele 6 (in 10’ 0/1 da tre, 4 rimbalzi, un recupero, un assist). Ci mette voglia, energia. Forse, come già accaduto in passato, avrebbe meritato qualche minuto in più. Perché non si tira indietro.

a. gal.