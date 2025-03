Virtus, una lunga agonia a Belgrado. Clyburn strappa un timido sorriso

MACCABI 77VIRTUS BOLOGNA 67

MACCABI TEL AVIV: Jokubaitis 19, Blatt, Sorkin 12, Rayman 7, Williams 10, Clark III 14, Shayok 5, Dibartolomeo 5, Cohen, Menco 5, Mayer ne. All. Kattash.

SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 2, Cordinier 6, Clyburn 13, Shengelia 7, Zizic 11, Pajola, Grazulis 2, Morgan 4, Belinelli 5, Polonara 15, Tucker, Akele 2. All. Ivanovic.

Arbitri: Mogulkoc, Latisevs, Vyklicky.

Note: parziali 15-17; 42-33; 65-45. Tiri da due: Maccabi 19/36; Virtus 20/41. Tiri da tre: 7/23; 6/33. Tiri liberi: 18/22; 9/14. Rimbalzi: 43; 41.

BELGRADO (Serbia)Si spegne la luce troppo presto, ancora una volta, per la Virtus che incassa la sconfitta consecutiva numero 8 in Eurolega. Davanti nel primo quarto anche sul +10 (2-12) e poi a +8 (17-25) i bianconeri si fermano senza una spiegazione logica. Perché in un amen, a cavallo dell’intervallo, il divario si allarga. Si passa dal 32-31, ultimo contatto ravvicinato, al 49-33 (parziale di 17-2) con il campionario peggiore. Palle perse, scelte discutibili, appoggi morbidi. Il peggio deve ancora arrivare: sul -24 71-47. Più che espressioni dure, come vorrebbe il sergente di ferro Ivanovic, volti smarriti, impauriti, quasi una partita di basket fosse il peggiore dei tormenti. Chi sta peggio, forse, è Justin Holiday, il cui tempo in bianconera pare ai titoli di coda. Dopo il non entrato di Napoli c’è la tribuna di Belgrado. Se non è una bocciatura definitiva ci va davvero molto vicino.

Clyburn, forse, è la notizia migliore per la Virtus: si pensava che il tecnico lo avesse portato a Belgrado, solo perché la squadra non rientrerà a Bologna, ma raggiungerà direttamente Trieste. E invece Will non solo è nei dodici, ma è pure nei cinque che partono con una gran voglia di recuperare il tempo perduto.

Si gioca sotto lo sguardo di Zoran Savic, che a Belgrado è di casa come general manager del Partizan. E si gioca pensando che domani sera si torna di nuovo in campo, perché la Virtus, dopo la sconfitta di Napoli, deve ritrovare la linea di galleggiamento a Trieste. Da valutare, in giornata, se Momo Diouf potrà tornare a disposizione o meno. Ieri, il lungo, era alla Porelli, a lavorare individualmente.

Sul fronte societario, infine, si avvicina la data del 31 marzo, data entro la quale è prevista la ricapitalizzazione del club. Da capire, in quell’occasione, se i rapporti di forza tra Zanetti e Gherardi (55 per cento al primo, 45 al secondo), resteranno inalterati. O ci sarà un cambiamento di indirizzo.