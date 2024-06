La Virtus premia i tifosi più fedeli e veloci. Shengelia potrà liberarsi, ma fino a lunedì

di

Niente rincari per chi si abbonerà nel mese di luglio. Così la Virtus intende ripagare quei tifosi che, dando fiducia all’operato del club, da lunedì rinnoveranno o sottoscriveranno l’abbonamento. Fino ad agosto i prezzi delle singole tessere rimarranno blindati al listino dello scorso anno poi scatteranno i rincari.

Oggi la società bianconera illustrerà i dettagli di questa iniziativa che si è resa possibile grazie alla fumata bianca arrivata nella giornata di ieri, quando si il socio di minoranza Carlo Gherardi e il ceo Luca Baraldi hanno incontrato Claudio Sabatini che gestisce l’Unipol Arena.

L’accordo per fare in modo che la V nera giochi lì i primi due mesi della stagione è stato trovato e questo consente di poter organizzare una campagna abbonamenti senza lo sbarramento iniziale, cosa che si era verificata nella passata stagione quando l’impianto di gioco era il PalaDozza.

L’arena di Casalecchio ha la stessa capienza di quella provvisoria della Fiera, anzi per la verità è superiore, ma neppure la più rosea aspettativa può far pensare che si arrivi al sold out solo con gli abbonanti anche se i report dicono che in Eurolega spesso la Segafredo ha superato i 9mila spettatori.

Abbonarsi con le tante caselle che devono ancora essere riempite è un vero atto di fiducia nei confronti della società. Al momento le certezze sono la conferma di Luca Banchi in panchina e la permanenza di Marco Belinelli, Daniel Hackett, Alessandro Pajola, Isaia Cordinier, Achille Polonara, a cui si aggiunge l’arrivo di Andrejs Grazulis, mentre il mercato non è rimasto fermo per le operazioni interne alla proprietà, anche perché di fatto Gherardi ha già versato la cifra di un milione e 200mila euro richiesta dall’aumento di capitale e l’operazione sarà ratificata durante l’assemblea dei soci di domani.

E’ la posizione di Toko Shengelia il vero nodo che ha legato le mani al club. La Virtus non eserciterà la clausola di uscita dal contratto, ma anche il giocatore ha tempo fino a lunedì per esercitare la facoltà di liberarsi dall’accordo versando un buyout.

Se così non fosse l’ingaggio del giocatore sarebbe di circa 2 milioni di euro e se questo stipendio non dovesse essere spalmato con un allungamento del contratto graverebbe tutto il budget della prossima stagione, budget che si aggira attorno ai 16 milioni di euro.

Bisognerà attendere tutte le mosse dell’atleta prima di andare ad occupare le altre caselle. In ogni caso se non abbasserà le sue richieste economiche sarà praticamente impossibile vedere Awudu Abass vestire la maglia della V nera, mentre non ci sarà Bruno Mascolo che si trasferirà a Treviso.

Infine torna in serie A Stefan Nikolic, prodotto del vivaio virtussino e che fece il dodicesimo nella squadra bianconera che vinse lo scudetto, vestendo la maglia di Cremona.