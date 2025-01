La Virtus può sorridere. Rientra il totem Shengelia

di

Nella truppa virtussina che oggi partirà da Bologna per raggiungere Kaunas ci sarà Toko Shengelia. Dopo un mese di stop dovuto a un’ulcera duodenale, il georgiano torna a disposizione di coach Dusko Ivanovic e domani sarà nei 12 bianconeri che affronteranno lo Zalgiris.

Anche se il suo il recupero è stato molto rapido e già da un paio di settimane si allena a pieno ritmo con la squadra, il lungo non sarà nel pieno della forma, ma la sola presenza è già una buona notizia per una Virtus che deve fare i conti con le assenze di Will Clyburn e di Ante Zizic.

Il fatto che sul piano dei risultati la Virtus non sia più con l’acqua alla gola toglie parecchia pressione al giocatore e da questo punto di vista bisogna dire che l’arrivo di Ivanovic ha sortito un effetto superiore rispetto alle previsioni più ottimistiche.

Con la vittoria di domenica la formazione allenata dal coach montenegrino ha infilato il terzo successo in otto giorni e se il campo di osservazione si allarga si scopre come in 7 partite ci sia stata una sola sconfitta praticamente inevitabile dato che il campo del Panathinaikos sarebbe stato proibitivo anche se la Virtus non avesse registrato defezioni.

Il cambio in panchina e l’emergenza dovuta agli infortuni ha compattato il gruppo e ha tolto quegli ostacoli che impedivano agli elementi con più talento di esprimersi. La storia fatta con i se e con i ma, è una pura ipotesi. Sarebbe però curioso riavvolgere il nastro e ripartire potendo avere già pronto Andrejs Grazulis, ma siccome così non è stato ora non si può fare altro che provare a togliersi più soddisfazioni possibili in campionato e a battere Milano nei quarti di finale di Coppa Italia.

Questi sono diventati i due obiettivi principali da qui a febbraio, sapendo che la strada è in salita in entrambi i casi. Nel frattempo il club continua a scandagliare il mercato alla ricerca di due giocatori che possano colmare, almeno numericamente, le assenze di Clyburn e Zizic. Nelle priorità dettate da Ivanovic l’esterno avrebbe la priorità sul lungo, ma le condizioni di partenza per avviare qualsiasi trattativa sono così strette che è complicato arrivare a un’intesa tenendo presente che prima dell’ultimo via libera la proprietà deve approvare l’accordo economico.