La Virtus ritrova la Segafredo Arena. Una vittoria per allontanare gli spettri

Si torna, dopo la lunga parentesi all’Unipol Arena, alla Segafredo Arena. Alle 20,45 la palla a due tra Virtus e Alba Berlino, le due cenerentole dell’attuale Eurolega. Ultime a quota quattro: chi perde stasera resta in fondo da solo.

Ma anche chi vince non sarà salti di gioia perché la classifica, fin qui, è impietosa ed entrambe le contendenti sono lontane sia dalle posizioni playoff, sia da quelle del play-in. Settimana comunque importante in casa Virtus: che comincerà oggi, alla Fiera e si concluderà mercoledì prossimo, con l’annunciata assemblea straordinaria dei soci.

In attesa di questo, però, si cono tre gare, in rapida successione – Alba e Stella Rossa in casa, Milano al Forum, per il campionato – che dovranno stabilire il valore della Virtus.

Le sconfitte in volata hanno lasciato il segno, la Virtus ha la necessità di ritrovare sorrisi e due punti, per una robusta iniezione di autostima. Per cancellare subito le ultime due volate, Parigi e Brescia, che hanno sollevato più do una perplessità.

In vista del confronto con l’Alba, coach Banchi chiede l’aiuto e la spinta della tifoseria. Aiuto e spinta che fin qui ci sono sempre stati. Ma è chiaro che ci si aspetta anche un’inversione di tendenza da parte della squadra. Cercando magari di limitare quei black-out che hanno impedito alla Virtus di avere un cammino immacolato in campionato e, magari, qualche punto in più anche in Europa.

"L’Alba Berlino – dice il tecnico della Virtus, Banchi – arriverà a Bologna forte del recupero di giocatori importanti come Thomas ed Hermannsson, oltre al recente ingaggio di Mc Cormack, che contribuiranno a rendere il loro basket collettivo ancora più efficace. Affronteremo questa sfida con umiltà e determinazione per riuscire a controllarne i ritmi e sfruttare al meglio l’opportunità di tornare a giocare alla Virtus Segafredo Arena, dove la nostra energia e la spinta emotiva dei nostri tifosi saranno decisivi".

Sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda Momo Diouf, il centro che si alternerà con Ante Zizic. E proprio dalle parole del pivot azzurro si capisce quando la vittoria, in questo momento, possa essere la migliore delle medicine per cancellare i cattivi pensieri.

"Contro l’Alba Berlino ci attende una gara tosta, nella nostra casa, la Virtus Segafredo Arena. Dovremo rimanere uniti e pareggiare la loro energia, abbiamo bisogno di conquistare questa vittoria per uscire da questo momento".

Direzione di gara (dirette sia su Sky Sport sia su Dazn) affidata a Hordov, Vilius e Balak.