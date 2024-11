La Virtus sfida il Real a Madrid: dove vedere la partita

Bologna, 11 novembre 2024 - Nemmeno il tempo di tornare dalla trasferta di Varese che, valigie in mano la Virtus è già pronta a ritorna in campo, domani alle 20.45, alla Wizink center di Madrid, per affrontare il Real padrone di casa.

Lasciata da parte la prima sconfitta in campionato con i lombardi, la Virtus prova a ripartire da dove aveva lasciato in Eurolega, vale a dire dalla bella prestazione e dalla vittoria dell’Unipol Arena con il Maccabi Tel Aviv.

Intrecci di mercato a parte che volevano Isaia Cordinier proprio verso Madrid e che sono stati esclusi dallo stesso ceo bianconero Luca Baraldi, la Virtus è attesa dalla sfida contro una delle squadre più forti di tutta l’Eurolega.

Pian piano coach Luca Banchi ha recuperato quasi tutti i propri elementi, visto che l’unico ancora indisponibile è a tutti gli effetti Devontae Cacok.

“La gara contro il Real Madrid ha sempre un fascino particolare, dovendo affrontare una squadra capace, negli ultimi tre anni, di centrare altrettante finali di Eurolega - sottolinea proprio coach Banchi - Nonostante le iniziali difficoltà, frutto principalmente di infortuni, hanno un rendimento casalingo di altissimo livello che li rende tuttora imbattuti e che ci obbligherà ad una gara di grande spessore per riuscire a competere contro un avversario di tale blasone. Cercheremo di prepararci con cura per riuscire ad arginare le loro fonti principali di gioco e sfruttare al meglio gioco in transizione e circolazione di palla.”

Tra i giocatori a parlare è invece Alessandro Pajola, assoluto protagonista nella vittoria contro il Maccabi. “Il Real Madrid è una squadra costruita per competere ad alto livello in Eurolega, con giocatori di esperienza e che si conoscono molto bene. Dovremo affrontare la partita con attenzione e concentrazione fino alla fine.”

Arbitri - Direzione di gara affidata a Pastusiak, Kardum, Majkic.

Radio & tv - Diretta tu su Sky Sport e Dazn e radio su Nettuno Bologna Uno.