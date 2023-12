La Virtus va lunga con l’emergenza . Mickey fuori per quattro settimane

Torna l’emergenza lunghi in casa della Virtus. Questa volta a fermarsi è Jordan Mickey che al termine della gara di venerdì contro il Maccabi ha riportato una piccola lesione al muscolo retto femorale e la prognosi per questo infortunio è di 4 settimane. Al momento il club non ha nessuna intenzione di rivolgersi al mercato preferendo puntare sulla crescita di Devontae Cacok e sul completo recupero di Achille Polonara. Il nodo, però, è sempre lo stesso ed è legato alla condizione fisica di Toko Shengelia. Anche domenica a Milano il giocatore georgiano è stato in campo per 30’ e con un utilizzo così alto in tutte le partite prima o poi un calo della forma è da mettere in conto. La seconda questione è legata all’età di Bryant Dunston che il prossimo marzo compirà 38 anni. Fino a qui il centro statunitense si è dimostrato inossidabile, ma non sarebbe una sorpresa se le sue prestazioni subissero una flessione. Nonostante questi fattori la società preferisce non fare nuovi interventi sul gruppo. L’esperienza che la Segafredo ha maturato in questi anni dice che la squadra sente la fiducia del suo coach e se l’ambiente ha fiducia nel lavoro del suo allenatore allora questo tipo di difficoltà si possono superare senza dover ricorrere al mercato, anche perché né in Eurolega né in campionato è prevista la formula di un contratto a gettone, per cui c’è il rischio di andare verso una sorta di esubero quando tutti saranno guariti e recuperati. Le due condizioni sono ampiamente assolte, fin dal suo arrivo Luca Banchi ha fatto capire quanto si fidasse dei suoi giocatori evitando facili bocciature dovute ai primi errori e allo stesso tempo il club ha dato al coach grossetano carta bianca nel perimetro di quelle che sono le sue responsabilità. I frutti di questo clima positivo sono sotto gli occhi di tutti con la Virtus che sta correndo spedita verso il primo obiettivo della stagione che è quello di raggiungere i playoff di Eurolega, sebbene spesso si sia ritrovata con gli uomini contati e abbia dovuto chiedere straordinari ed adattamenti a chi era disponibile. Oggi la squadra partirà con destinazione Vitoria dove domani affronterà il Baskonia. E’ dal 27 ottobre che la V nera non festeggia una vittoria in trasferta per cui da parte di tutte le varie componenti c’è il desiderio di riprendere il filo del discorso, sapendo che il calendario del girone di ritorno sarà più complicato rispetto all’andata e che l’attuale terzo posto solitario è un bel piazzamento, ma ancora non corrisponde a nulla di definitivo.

Per la gara di domani Banchi dovrebbe recuperare Alessandro Pajola e si tratta di un ritorno importante per il contributo che il play anconetano può dare soprattutto in difesa.