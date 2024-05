La Virtus vince col brivido contro Venezia: è 2-0 nella serie

Bologna, 26 maggio 2024 – La Virtus batte in volata Venezia 79-78, fa sua gara 2 della semifinale e si porta ad un solo passo dall’accesso alla finale.

Avanti +22 ad inizio terza frazione, la Virtus perfetta nel primo tempo, decisamente sottotono nella ripresa, si è fatta recuperare e superare da una volitiva Venezia, salvo poi ribaltarla e vincere proprio nel finale grazie all’esperienza e alla qualità dei suoi singoli.

Vittoria, ma tanta fatica per i bianconeri che, ed è quello che conta, adesso si sono portati avanti 2-0 in una serie fin qui durissima ed equilibratissima.

Primo tempo

Stesse formazioni di gara 1 dall’una e dall’altra parte. La Virtus che inizia con Pajola, Cordinier, Belinelli, Shengelia, Dunston, dall’altra parte prova a cambiare qualcosa nel suo starting-five proponendo Spissu, Tucker, Parks, Wiltjer e Tessitori. L’inizio bianconero è semplicemente perfetto con un break di 7-0 in meno di 1’30” di gioco e Spahija costretto già a chiedere tempo. La marea nera continua al 5’ è 14-2. Tessitori e Dunston continuano a fare a sportellate sottocanestro dall’una e dall’altra parte dando vita a quello che, in avvio è sicuramente il duello più avvincente, anche perché gli unici 5 punti messi a segno nei primi 7’30” sono proprio dell’ex lungo virtussino. La Virtus tocca infatti il +19 sul 26-7 al’8’, poi Venezia con Heidegger riduce pian pano il gap sul 28-18 ad inizio seconda frazione con un break di 0-7. La Virtus risponde con un 7-0 frutto delle triple di Belinelli e Mickey che ricacciano a -17, con i bianconeri che tornano a toccare il massimo vantaggio +19 al 19’ sul 45-26 e Venezia annichilita dalla solidissima difesa bianconera.

Secondo tempo

Ad inizio ripresa i bianconeri ritoccano il massimo vantaggio sul +22, 52-30 al 22’.

Spahija prova a cambiare le carte del mazzo, e dalla panchina trova la tripla di De Nicolao che rianima l’Umana, costringendo Banchi a chiedere tempo al 26’ sul 57-42. Venezia risale riportandosi in singola cifra di svantaggio a -7 sul 62-55 al 29’, anche perché la Virtus offensivamente si blocca, subendo un parziale di 12-25, subendo oltretutto al rimbalzo offensivo degli ospiti.

Nell’ultimo quarto la Virtus perde Shengelia per il quinto fallo è anche meno efficace in difesa difensivamente e Venezia ne approfitta riportandosi sotto. Al 36’ la tripla di Casarin riporta la Reyer a -2 sul 72-70. L’inerzia è tutta per Venezia che si riporta in vantaggio 73-74 al 37’.

Cordinier impatta sul 74-74, mentre dall’altra parte Parks, tra gli artefici della rimonta dell’Umana fa 2 su 2. Il finale è un botta e risposta che si risolve proprio a fil di sirena. Hackett a 37” dalla fine dalla lunetta fa 1 su 2. Ospiti avanti 77-78. La Virtus decide di difendere, Cordinier prende sfondamento a 20.7” dalla fine. La formazione di Banchi ha quindi l’ultima occasione. Cordinier in entrata subisce fallo a 4” dalla fine; dalla lunetta l’ala francese fa 2 su 2 per il 79-78, con Venezia che invece non riesce nemmeno a tirare nel poco tempo rimanente.

Finisce in trionfo per la Virtus adesso avanti 2-0 nella serie. La serie si sposta adesso al palasport Taliercio di Venezia per gara 3, in programma mercoledì 29 alle 20.45.

Serie semifinale: Virtus – Venezia 2-0 (103-89 1ts; 79-78).

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 79

REYER VENEZIA 78

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 5, Cordinier 10, Belinelli 14, Shengelia 5, Dunston 9; Hackett 9, Mickey 9, Polonara 11, Abass 5, Dobric, Mascolo, Zizic 2. All. Banchi.

UMANA REYER VENEZIA: Spissu 6, Tucker 13, Parks 14, Wiltjer, Tessitori 9; Heidegger 6, De Nicolao 11, Simms 14, Casarin 3, Brooks 2; Janelidze ne, Kabengele ne. All. Spahija.

Arbitri: Mazzoni, Perciavalle, Dori.

Note: parziali 28-15, 47-30, 64-57.

Tiri da due: Virtus 15/29; Venezia 18/32. Tiri da tre: 9/18; 6/29. Tiri liberi: 22/30; 24/27. Rimbalzi: 28; 36.