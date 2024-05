Virtus e la seminfinale scudetto: paura e sollievo, Belinelli salva tutti

Bologna, 24 maggio 2024 – Una Virtus sciupona, ma resiliente si aggiudica questa prima gara della semifinale scudetto dopo aver disputato un supplementare al termine di un match dove ha fatto vedere il suo viso migliore e quello peggiore. I padroni di casa vanno avanti sul 57-37, poi subiscono un 18-0 di parziale dove ci sono tanti meriti di Venezia, ma anche tante responsabilità dei bolognesi con il divario che arriverà a ridursi fino ad uno striminzito punticino (64-63).

A quel punto l’aria diventa pesante con il pubblico che fa sentire tutto il sostegno e con gli ospiti che non demordono. Si arriva così alle prime battute dell’ultimo quarto, quando le due prodezze balistiche, una di Cordinier e l’altra di Abass, fanno respirare la formazione allenata da Luca Banchi riportandola sul +8. La Reyer porta l’incontro sui binari che più le sono congeniale facendo saltare tutti gli automatismi difensivi avversari.

Prima Belinelli con un 2/2 dalla lunetta e poi Hackett con una nuova tripla riportano a 8 le lunghezze di vantaggio (80-72). Siamo a 4’02” dalla fine e il pallone inizia a diventare pesante. I lagunari mettono a segno un break di 10-1 e si portano in vantaggio (81-82). Risponde Hackett dalla lunga distanza e dall’altra parte c’è il canestro dell’ex Tessitori.

Ancora tripla, questa volta di Belinelli, per l’86-84 e poi, con soli 42” da giocare, l’altro ex Spissu va in lunetta e fa 2/2. E’ la parità con Shengelia che a seguire viene stoppato, mentre Heidegger fa fallo in attacco. Restano 8”, Banchi chiama time out e la rimessa è nella metà campo offensiva, ma la tripla di Cordinier non va. Il tiro da quattro di Belinelli vale il 90-86, con il capitano bianconero che infila un altro canestro pesante dopo l’1/2 ai liberi di Heidegger. Poi solo Virtus.

Il tabellino

Virtus Bologna 103 – Reyer Venezia 89 (dopo un supplementare)

SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 9, Belinelli 26, Pajola 3, Dobric 2, Mascolo 4, Shengelia 11, Hackett 11, Mickey 8, Polonara 5, Zizic 8, Dunston 3, Abass 13. All. Banchi.

REYER VENEZIA: Spissu 19, Tessitori 20, Heidegger 15, Casarin 2, De Nicolao 6, Janelidze ne, Kabengele ne, Parks 17, Brooks, Simms 6, Wiltjer 2, Tucker 2. All. Spahija.

Arbitri: Lanzarini, Sahin, Noce.

Note: parziali 24-22; 52-37; 67-65; 86-86. Tiri da due: Virtus Bologna 22/39; Venezia 22/43. Tiri da tre: 14/30; 10/29. Tiri liberi: 17/21; 15/20. Rimbalzi: 33;36.