L’addio dell’esterno. Visconti rescinde il contratto: va in Spagna con il Granada

Poche apparizioni. Troppo poche per un ragazzo di 26 anni innamorato della pallacanestro. Così, Riccardo Visconti (nella foto Schicchi), d’accordo con il club, ha rescisso il contratto. E’ volato in Spagna, Ricky, giocherà con la maglia di Granada. In Virtus una manciata di partite (7), qualche punto in più (11), l’esordio in Eurolega contro il Vitoria e i primi punti contro il Fenerbahce. "Grato di aver indossato una maglia storica come quella della Virtus – scrive Ricky in un post – e di aver avuto l’onore di vivere Bologna da giocatore. Rammaricato di non aver avuto la possibilità di avere un’occasione concreta sul campo. Nella speranza che le nostre strada possano incontrarsi ancora in momenti migliori. In bocca al lupo ai miei compagni che quest’anno sono stati incredibili". Ricky avrebbe potuto essere uno dei testimonial dell’Europeo di basket universitario in programma dal 6 luglio a Bologna. Aveva indossato la maglia del Cus Bologna: ma questo passaggio in Spagna, potrebbe cambiare i piani.