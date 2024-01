L’amarezza del tecnico: "Mickey? Ha bisogno di ritrovare il ritmo. Dobric? Rientro lontano». Banchi: "Siamo sempre in giro. Viaggiamo e ci alleniamo poco»

BELGRADO (Serbia)

Anche Luca Banchi lascia trasparire come la stanchezza abbia giocato un ruolo importante nella sconfitta contro il Maccabi.

"Il secondo tempo è la sintesi della partita – spiega il coach bianconero – e questo è il quadro. Nel primo tempo siamo riusciti a seguire il flusso dei nostri avversari. Loro hanno continuato a tirare molto bene, e noi non abbiamo mostrato la stessa qualità, non riuscendo a prendere vantaggi quando dovevamo farlo. Ma è un aspetto che dobbiamo analizzare e portare avanti nella prossima gara. Siamo nella prima partita in una settimana di doppio turno in Eurolega, più le partite del campionato nazionale, è un calendario molto duro. Non è facile. Ogni sera l’intensità è la stessa, perché parliamo di un livello altissimo e in questa occasione il Maccabi ha giocato al meglio".

Una situazione che è causata anche dall’infermeria."Per Cacok la stagione è finita, mentre Dobric è ancora in riabilitazione e sembra che sia lontano il rientro in azione. E per Jordan Mickey siamo solo all’inizio e questo calendario non aiuta perché i giocatori, come i nuovi arrivati, hanno bisogno di allenarsi, così come chi rientra da un infortunio ha bisogno di allenarsi. Il problema è che non ci stiamo allenando. Stiamo solo giocando e viaggiando. Abbiamo quattro partite di fila in trasferta e senza alcun allenamento, solo viaggi. Quindi è anche difficile prevedere quando un giocatore come Jordan Mickey potrà rientrare, perché ha bisogno di mettere un po’ di ritmo, di provare se stesso in campo. Nel caso di Mickey è anche complesso usare le partite per testarlo, quando gli impegni sono a questo livello di competitività. Quindi è solo all’inizio, è tornato in azione martedì. Valutiamo insieme al giocatore e allo staff medico quando ci aspettiamo che possa rientrare".

m. s.