L’amarezza del tecnico: "Poco duri e con statistiche modeste. Pensiamo alla prossima». Banchi bacchetta il gruppo: "Mancate fisicità e aggressività»

BARCELLONA (Spagna)

La Virtus non ha giocato da Virtus ed è su questo punto che si concentra l’analisi di Luca Banchi. "Naturalmente il rammarico è legato alla prestazione – spiega il coach –, alla mancanza di fisicità e di consistenza. Loro hanno imposto la loro aggressività e noi abbiamo fatto fatica. Ci sono stati solo due periodi in cui abbiamo segnato 17 punti, non ne abbiamo mai realizzati di più. In ogni periodo abbiamo chiuso con statistiche molto modeste, soprattutto nel secondo quarto. Questo ci è costato molto in termini di inerzia. Loro hanno controllato i rimbalzi, le seconde opportunità, e ogni volta che cercavamo di coprire la via del canestro, non eravamo così coerenti come squadra, come unità e a rimbalzo. Abbiamo perso l’opportunità di giocare questa partita con la giusta consistenza, fisicità e aggressività. Quando si affronta un avversario di questo tipo, non si può finire come abbiamo fatto il primo e il secondo quarto, senza andare dentro, senza scadere nel fallo, è una questione di durezza e il Barcellona è stato più duro di noi, e ora lo è per noi. È ora di andare avanti con la prossima partita".

Resta il fatto che la V nera fino a qui ha dovuto fare anche i conti con la sfortuna. "Negli ultimi due mesi abbiamo avuto molti infortuni che hanno influenzato la preparazione. Primi minuti per Dobric e ci aspettiamo che Shengelia torni in campo presto. Ha bisogno di allenarsi, di ritrovare la forma come Ognjen e come la maggior parte dei nostri giocatori che, come Mickey ad esempio, hanno subito infortuni. Ma è qualcosa che si deve gestire. Spero che Toko sia disponibile. Ci siamo allenato solo martedì. Ora è difficile per noi e per lui perché capisco che vorrebbe tornare a dare una mano e d’altra parte dobbiamo stare attenti come tutti: non importa se si tratta di un giocatore importante o di un elemento di ruolo quello che conta è riportarlo in azione nei tempi giusti".

