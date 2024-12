Banchi: “Mi prendo le mie colpe. C’è troppa negatività su di noi”

Tanta amarezza e non potrebbe essere altrimenti dopo la sconfitta con l’Alba. "Berlino ha avuto più energia, l’aspetto mentale ha giocato un fattore importante, giocando con ritmo, velocità e impatto a rimbalzo – conferma coach Luca Banchi –. Noi siamo stati troppo nervosi, troppi errori e non siamo riusciti a giocare il nostro basket. Dobbiamo ripartire dal gusto di giocare". Un Virtus negativa nel primo tempo, ma che ha provato a riprendersi la partita dopo l’intervallo. "Non abbiamo completato la rimonta, troppi tiri aperti sbagliati; nel secondo tempo ho visto una squadra con la faccia giusta, al di là di errori, sprecando l’occasione nel finale poi nel supplementare. C’è un alone di negatività, anche se oggettivamente non siamo riusciti ad esperire la nostra migliore pallacanestro, e di questo me ne prendo la responsabilità. Oggi serviva rabbia, determinazione, umiltà, ma nei primi 20’ è nata una delle prestazioni tra le peggiori".

Ma da cosa deve ripartire questa Virtus? "Dalle cose semplici, stiamo attraversando un momento di tensione da cui dobbiamo liberarci, ritrovando fiducia in noi stessi; abbiamo già dato capacità di giocare una buona pallacanestro. Ci sono giocatori di esperienza e talento, dobbiamo distribuirci le responsabilità, di cui io me ne assumo la maggiore fetta, ritrovando soprattutto il gusto di giocare a basket".

In una serata no, di positivo l’iniziativa sociale organizzata dalla Virtus. Presenti la testimonial Alice Leccioli, il dirigente medico Giada Lullini e il presidente della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche Daniele Ravaglia, i tifosi bianconeri hanno infatti potuto contribuire a sostenere il Bellaria Research Center, il polo di eccellenza per lo studio e la terapia delle malattie neurologiche, con l’acquisto di macchinari innovativi.

Filippo Mazzoni