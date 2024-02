L’analisi del coach: "Fase intensa della stagione, la priorità assoluta era far rifiatare i più stanchi». Banchi: "Gara interpretata bene. Era fondamentale spalmare i minuti» La Virtus Bologna conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato, superando agevolmente Treviso. Il coach Banchi elogia la squadra per l'interpretazione della partita e la gestione dei minutaggi. Mascolo e Zizic si distinguono come protagonisti della vittoria.