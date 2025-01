L’applauso del tecnico: "Una vittoria importante che dà morale a tutti». Ivanovic questa volta è contento: "Difesa e pazienza, tutti bravi»

MONACO (Germania)In un momento complicato per la Virtus, dove le vicende societarie si intrecciano con gli infortuni, Dusko Ivanovic sottolinea quanto sia stato importante questo successo.

"Si tratta di una vittoria importante – commenta – soprattutto per il nostro morale. Noi cerchiamo di migliorare un po’ ogni partita, e stasera, a parte i primi 3-4 minuti, la nostra difesa è stata molto buona e siamo stati pazienti in attacco. Abbiamo disputato una partita completa. Nell’ultimo quarto avevamo un vantaggio ampio, ma abbiamo rischiato contro il Bayern che è una squadra eccellente e ha tanti tiratori se hanno spazio, ma abbiamo avuto la calma e la concentrazione per vincere".

Ante Zizic non è andato in campo a causa di una borsite al gomito sinistro. La squadra avrebbe bisogno di due giocatori, un esterno e un lungo, ma dal mercato non arriva nulla. L’impressione è l’immobilismo non sia dovuto alla mancanza di giocatori, ma alla mancata volontà della proprietà, o di una parte di essa, di allargare il budget per rendere possibili le operazioni.

Le altre gare: Villeurbanne-Alba 96-89, Parigi-Maccabi 96-83, Milano-Partizan 70-90, Real Madrid-Olympiacos 86-96, Fenerbahce-Zalgiris 98-66, Stella Rossa-Monaco 88-82, Baskonia-Panathinaikos 91-77, Barcellona-Efes Istanbul 90-80.

La classifica: Olympiacos Pireo 32; Fenerbahce Istanbul 28; Monaco, Panathinaikos, Stella Rossa Belgrado, Barcellona e Parigi 26; Milano, Real Madrid e Bayern 24; Zalgiris Kaunas e Partizan Belgrado 22; Efes Istanbul e Villeurbanne 20; Baskonia 18; Virtus Bologna 14; Maccabi Tel Aviv 10; Alba Berlino 6.

