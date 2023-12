Le pagella. Shengelia, un’altra prova perfetta

Lundberg 6,5 (in 21’ 1/2 da due, 1/2 da tre, 1/2 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, 3 assist). Rispetto alle gare di Eurolega gioca con il freno a mano tirato, ma bisogna mettere in conto anche un po’ di stanchezza giocando a questi ritmi.

Belinelli 6,5 (in 21’ 3/6 da due, 1/5 da tre, 1/1 ai liberi, un rimbalzo, 4 perse, 2 assist). Punge quando serve, in una serata dove le polveri si bagnano molto presto.

Pajola 7 (in 18’ 2/3 da due, 0/1 da tre, 4 rimbalzi, 2 perse, 3 assist). Una prova di grande presenza non solo difesa, con la pericolosità offensiva che sta lentamente arrivando.

Dobric 6,5 (in 14’ 3/4 da due, 1/1 da tre, 3 rimbalzi, un assist). Si infortuna nel momento in cui avrebbe potuto prendersi la scena.

Mascolo 5,5 (in 7’ 0/1 da due, 0/1 da tre, una persa, un assist). La vita è fatta di occasioni e lui in questa situazione avrebbe potuto fare meglio e di conseguenza stare più in campo.

Shengelia 8 (in 22’ 5/8 da due, 2/3 da tre, 6/7 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, 4 assist). Prova praticamente perfetta per un giocatore che riesce a disputare queste prove grazie a una rigida autodisciplina.

Hackett 7 (in 18’ 1/1 da due, 1/3 da tre, 1/1 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 4 assist). Banchi è costretto a metterlo in campo per vincere la partita. Si vede che non è del tutto in ordine fisicamente e che stringe i denti.

Menalo 6 (in 3’ 1/1 da due, un rimbalzo, una persa). Una piccola comparsa a partita decisa.

Polonara 7,5 (in 20’ 4/4 da due, 1/1 da tre, 9 rimbalzi, una persa, una recuperata, 3 assist). Una prova statisticamente perfetta per chi è riemerso da un serio problema di salute.

Dunston 6 (in 15’ 2/3 da tre, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, un assist). Ha giocato di esperienza senza strafare.

Abass 7 (in 24’ 0/1 da due, 1/2 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, 2 recuperate). Bene da secondo lungo anche se è chiaro a tutti che si tratta di un adattamento.

Cordinier 6,5 (in 17’ 1/4 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 2 recuperate, una persa, una recuperata, 2 assist). Cose buone alternate a qualche pasticcio.

