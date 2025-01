Le pagelle. Belinelli mette paura: non basta

Cordinier 5.5 (in 22’ 0/4 da due, 2/6 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 3 assist) In difesa tiene poco, in attacco sparacchia.

Belinelli 7 (in 15’ 3/9 da due, 2/3 da tre, 2/3 ai liberi, una persa, un assist) L’unico ad arrivare alla fine con abbastanza benzina nel serbatoio e di conseguenza a mettere paura al Monaco.

Pajola 7 (in 33’ 1/2 da due, 4/7 da tre, 2 rimbalzi, 3 perse, 3 recuperate, 4 assist) Si sciroppa quasi tutta la gara e alla fine inevitabilmente ha un calo. Oltre a marcare bene gli avversari è stato molto pericoloso anche in attacco, il tutto fino a quando le gambe lo hanno sostenuto.

Shengelia 5.5 (in 24’ 5/8 da due, 0/2 da tre, 5/8 ai liberi, 5 rimbalzi, 4 perse, 3 assist) Come sempre succede a chi rientra da un lungo infortunio, la sua condizione fisica è altalenante. In questa occasione era in una fase di down nonostante i canestri segnati.

Hackett 6.5 (in 18’ 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 assist) L’unico a creare grattacapi a James facendolo anche innervosire tanto da guadagnare un antisportivo.

Grazulis 5 (in 16’ 1/2 da due, 1/1 da tre, 3 rimbalzi) Troppe ingenuità nei momenti importanti.

Morgan 5.5 (in 22’ 1/1 da due, 0/2 da tre, 5/5 ai liberi, un rimbalzo, 3 assist) Partita ribaltata rispetto alle aspettativa andando meglio in difesa che in attacco. Per gli avversari non è più una sorpresa e adesso tocca a lui dimostrarsi furbo.

Polonara 5 (in 14’ 0/1 da tre, 2 rimbalzi) Prestazione impalpabile. E’ l’unico a non avere dato un mezzo contributo alla causa.

Diouf 6.5 (in 17’ 1/4 da due, 6/8 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, un assist) Si fa valere giocando anche in modo molto ordinato.

Tucker 6.5 (in 18’ 0/2 da due, 3/5 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 3 recuperate, un assist) La sua prestazione conferma il lavoro non solo tecnico che sta facendo Ivanovic. Per come ha diretto questa gara il coach montenegrino meriterebbe un 8 pieno, purtroppo, però, alcuni suoi giocatori hanno peccato di continuità. Tucker è uno di questi.

Massimo Selleri