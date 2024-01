Le pagelle. Belinelli predica nel deserto

Cordinier 6 (in 23’ 5/9 da due, 1/2 da tre, 4 rimbalzi, 4 perse, 2 assist). Viaggia per i fatti suoi e gli va bene dal punto di vista offensiva anche se le 4 palle perse dimostrano quanto non sempre sia stato dentro lo spartito.

Lundberg 4,5 (in 17’ 1/2 da due, 0/2 da tre, un rimbalzo, 2 perse, un assist). Davvero una giornataccia per l’esterno danese.

Belinelli 7,5 (in 24’ 1/3 da due, 7/12 da tre, 1/1 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 3 assist). Le cifre indicano una partita eccellente. Ha cercato di caricarsi la squadra sulle spalle, ma ha predicato nel deserto.

Pajola 6,5 (in 17’ 1/3 da due, 0/3 da tre, 3 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 6 assist). Tanto ordine nell’orchestrare il gioco, ma in difesa ha qualcosa da farsi perdonare.

Shengelia 5 (in 28’ 3/5 da due, 0/2 da tre, 3/7 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 4 assist). Nonostante dia segni evidenti di stanchezza la panchina bianconera è costretta a tenerlo in campo più del dovuto. Il risultato è che è ai liberi e pessimo e se non si pensasse a tutto quello che ha fatto dall’inizio della stagione ad oggi il suo voto sarebbe ancora più negativo.

Hackett 5,5 (in 24’ 2/3 da due, 1/4 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, un assist). Non è il solito punto di riferimento per i compagni.

Polonara 6 (in 8’ 1/2 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo). Un buon primo tempo, poi Banchi fa altre scelte.

Zizic 6 (in 14’ 4/5 da due, 5 rimbalzi, una persa). Ha cercato di far valere la legge dell’ex, ma anche lui è tutto tranne che perfetto nella difesa del proprio canestro. E’ vero che è arrivato da poco, ma dall’alto della sua esperienza deve dare qualcosa in più.

Dunston 6 (in 26’ 1/1 da due, 1/3 ai liberi, 9 rimbalzi, 2 recuperate, un assist). Tenta di ragionare, ma buona parte della squadra non lo segue.

Abass 5,5 (in 20’ 1/2 da due, 1/4 da tre, 4 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Si adatta a giocare anche da secondo lungo seguendo il mito di Penelope: un po’ fa e un po’ disfa.

Massimo Selleri