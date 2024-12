Le pagelle. Clyburn, minuti da vero leader

Cordinier 7 (in 23’ 2/3 da due, 1/4 da tre, 2/2 ai liberi, 2 perse, una recuperata, 3 assist). Parte forte e poi si mantiene uniforme in difesa calando leggermente in attacco.

Belinelli 6,5 (in 16’ 1/3 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, un assist). Le cifre indicano che non è stata una delle migliori serate, mentre il campo dice che ha svolto in modo attento il ruolo di giocatore esperto che sa quando lasciare la scena agli altri.

Pajola 7 (in 28’ 2/3 da due, 1/5 da tre, 2 rimbalzi, 4 perse, una recuperata, 6 assist). Buone cose in regia così come in difesa. A macchiare questa prestazione c’è qualche persa di troppo.

Clyburn 7,5 (in 26’ 1/2 da due, 3/6 da tre, 2/3 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperate, 2 assist). Un altro che ha saputo colmare il vuoto di leadership che si è creato con l’assenza di Shengelia.

Grazulis 6,5 (in 16’ 2/4 da due, 1/4 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi). A partita già indirizzata riesce a evitare che la V nera deragli e arrivi all’ennesimo finale punto a punto.

Morgan 7 (in 18’ 1/2 da due, 2/5 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Affidabile in attacco, in regia alla Virtus in generale servirebbe qualcosa di diverso, ma in questa occasione è andato molto bene.

Polonara 8 (in 26’ 2/4 da due, 2/3 da tre, 7/8 ai liberi, 9 rimbalzi, una recuperata, 3 assist). Una prestazione da incorniciare per chi veniva da un periodo non particolarmente brillante. Tante cose preziose accomunate dal fatto di essere sempre incisivo.

Diouf 7,5 (in 19’ 2/2 da due, 6/6 ai liberi, un rimbalzo, una persa, una recuperata). Ha dimostrato di non essere più un rookie.

Zizic 6,5 (in 11’ 1/2 da due, un rimbalzo, un assist). Non avendo Shengelia al suo fianco non sempre riesce ad avere l’impatto a cui ci aveva abituati nelle ultime settimane.

Tucker 6 (in 12’ 1/3 da due, una recuperata, un assist). Lui vuole restare e non prende in considerazione nessun trasferimento. Almeno sul piano della volontà fa vedere che le cose stanno proprio così.

Akele 6 (4’). Un approccio positivo.

Massimo Selleri