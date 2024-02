Le pagelle. Cordinier a ritmi altissimi

Cordinier 7,5 (in 26’ 3/4 da due, 1/3 da tre, 3/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse, una recuperata, 3 assist). Una gara piena di energia in un momento in cui alcuni compagni sembrano avere le pile molto scariche.

Lundberg 8 (in 22’ 6/6 da due, 2/4 da tre, 2/3 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, una recuperata, 2 assist). Durante la partita salva la pelle della Virtus in diverse occasioni. Nel finale si conferma il solito giocatore in grado di assestare il colpo del ko.

Belinelli 7 (in 27’ 1/1 da due, 5/13 da tre, 3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 4 assist). Le sue triple consentono alla V nera di esorcizzare il terzo periodo, quello più delicato stando alle ultime uscite. E’, però, un ottimo contenuto tra due parentesi dove le polveri sono un po’ bagnate.

Pajola 6,5 (in 16’ 1/1 da due, 0/1 da tre, 1/2 ai liberi, una persa, 2 recuperate, 4 assist). Bene in difesa e bene in regia. Gli è mancata un po’ di iniziativa al tiro. Dobric sv (15’’).

Shengelia 6 (in 22’ 2/2 da due, 1/2 da tre, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 4 perse, un assist). Rinunciare ai tiri non fa parte della sua personalità. Probabilmente questo, unito ad altri dettagli, è il segnale che ritrovata la salute ora bisogna lavorare sulla condizione.

Hackett 6,5 (in 24’ 1/3 da due, 1/4 da tre, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 4 assist). Buon lavoro in difesa, anche lui non è così brillante quando si parla di conclusioni offensive.

Mickey 6 (in 15’ 2/6 da due, una persa, un assist). Gara soffice per chi gioca in un ruolo dove bisogna sgomitare parecchio.

Dunston 7 (in 27’ 3/5 da due, 1/2 da tre, 6 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, un assist). Una buona presenza a rimbalzo e allo stesso tempo tante altre cose utili nei momenti in cui era necessario non commettere errori.

Abass 8 (in 20’ 1/1 da due, 1/1 da tre, 2/2 ai liberi, una recuperata) Il voto può sembrare esagerato ma gli ultimi suoi secondi in campo consentono alla Segafredo di festeggiare un successo probabilmente fondamentale.

