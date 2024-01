Le pagelle. Cordinier, apre e chiude la gara

Lundberg 8 (in 23’ 2/2 da due, 4/6 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa, una recuperata, 4 assist). Segna 13 punti nell’ultimo quarto a dimostrazione di quanto gli sia congeniale giocare i palloni che contano. Almeno per il campionato questa sua qualità basta e avanza.

Belinelli 6,5 (in 23’ 1/1 da due, 2/7 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 2 assist). Torna in campo dopo la nascita della secondogenita e gioca una prestazione lineare.

Pajola 7 (in 17’ 1/2 da due, 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 2 recuperate, 6 assist). Buona regia in un momento complicato della gara. Sta acquisendo pericolosità in attacco senza perdere nulla della sua peculiare difesa.

Hackett 7,5 (in 23’ 3/3 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 7 assist). Anche per lui una conduzione della gara ineccepibile a cui aggiunge tanta energia quando si tratta di contenere gli avversari.

Mickey 8 (in 25’ 5/7 da due, 1/1 da tre, 3/3 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, 3 assist). Una prestazione perfetta che resta sottotraccia dato che per lo più si sviluppa nei momenti in cui viene nascosta dagli acuti dei suoi compagni.

Polonara 6,5 (in 13’ 3/5 da due, 0/2 da tre, 2/4 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa). Viaggia a fasi alterne. Ci sono momenti in cui fa tutto benissimo e altre in cui commette qualche errore di troppo.

Zizic 6 (in 15’ 3/5 da due, un rimbalzo, 2 perse). Fa tanta fatica, ma anche lui porta il suo mattoncini alla causa.

Dunston 7 (in 18’ 4/4 da due, 0/1 ai liberi, 7 rimbalzi, una persa, 2 assist). Prestazione importante per il lungo che chiarisce subito chi comanda a rimbalzo e come si possa essere brillanti anche dopo le difficoltà di Istanbul.

Abass 6 (in 14’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, una recuperata). Fa fatica in attacco, ma qualcosa combina in difesa.

Cordinier 8 (in 29’ 4/5 da due, 3/7 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa, un assist). Apre le segnature bianconere e poi trova sempre il modo di rendersi utile. Una partita che conferma la sua crescita ora che c’è tutto lo spazio che vuole.

m. s.