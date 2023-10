Le pagelle. Cordinier è anche generoso

Lundberg 7 (in 21’ 14 da tre, 77 ai liberi, una recuperata, 3 assist). Gioca una partita molto concreta e nell’ultimo peridio è decisivo. Perfetto dalla lunetta. Pajola 6.5 (in 20’ 11 da due, ¼ da tre, 34 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 recuperate, 2 assist). Detto che in almeno due episodi è stato penalizzato dalle decisioni arbitrarli, in difesa a volte perde il filo del discorso.

Smith 7 (in 13 da due, 35 da tre, 22 ai liberi, un rimbalzo, 4 assist). Buona prestazione per chi si ritrova con gli spazi più ristretti rispetto a quanto preventivato in estate. Si fa trovare pronto mettendo in campo lo spirito giusto.

Mascolo sv (in 3’ una persa).

Cacok 6 (in 15’ 02 da due, 24 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, un assist). Da un centro americano, per quanto tascabile, è lecito attendersi qualcosa di più, ma alla fine non fa danni e il suo mattoncino comunque lo porta.

Shengelia 7.5 (in 30’ 35 da due, 01 da tre, 44 ai liberi, 12 rimbalzi, 5 perse, 9 assist). Probabilmente nei progetti di Banchi vi era quello di farlo giocare un po’ meno. Trenta minuti sono davvero tanti, ma lui risponde con una doppia doppia e per un solo assist non mette a segno la tripla.

Hackett 6.5 (in 16’ 23 da due, 01 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 2 assist). Si lascia innervosire da una terna arbitrale imprecisa e anche supponente prendendo pure tecnico. Poi torna in campo e mette ordine.

Menalo sv (in 1’).

Mickey 7 (in 28’ 59 da due, 01 da tre, 6 rimbalzi, una persa, 2 assist). Buona recisione al tiro, bene a rimbalzo e anche in difesa si fa sentire.

Abass 7.5 (in 24’ 45 da due, 24 da tre, 3 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperate, un assist). Con grande pazienza si sta togliendo di dosso la naftalina. In questo percorso lo staff tecnico bianconero lo sta accompagnando senza anticipare i tempi.

Cordinier 6.5 (in 21’ 01 da due, 23 da tre, 34 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 perse). Le cifre sono buone, ma non mettono in mostra la confusione che ha contribuito a creare. Succede quando si è generosi e si cerca di mettere tanta energia in campo.

m.s.