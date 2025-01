Le pagelle. Cordinier, pure lui è senza benzina

Cordinier 5 (in 21’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 1/2 ai liberi, un rimbalzo, una persa, 3 assist) Non si può dire che non ci abbia provato, ma senza benzina nel serbatoio non si fa tanta strada.

Belinelli 6 (in 25’ 2/2 ai liberi, 3/8 da tre, un rimbalzo, una persa) La squadra si affida a lui nei minuti finali e fa bene, anche se lui risponde presente solo parzialmente.

Pajola 6.5 (in 30’ 3/4 da due, 2/5 da tre, 3 rimbalzi, 5 perse, una recuperata, 9 assist) Tante buone cose sia quando si tratta di prendersi la responsabilità di un tiro, sia quando dirige la squadra. Sebbene sia suo marchio di fabbrica, questa volta ha funzionato meno la difesa.

Shengelia 6 (in 28’ 2/4 da due, 1/2 da tre, 5 rimbalzi, una recuperata 8 assist) Ha la capacità di mettere ordine e chi è in campo insieme a lui acquista fiducia quando se lo ritrova di fianco.

Grazulis 5 (in 12’ 1/2 da tre, 1/2 da tre, un rimbalzo, una recuperata) Quando è scarico sono apparsi quelli che fino a qui sembrano essere i suoi limiti: un giocatore che fatica a stare dentro il sistema e che tende a giocare per sé.

Morgan 6 (in 26’ 2/2 da due, 1/4 da tre, un rimbalzo, un assist) Fa canestro con una certa continuità, ma è morbido in difesa.

Polonara 5 (in 8’ 0/2 da tre, un rimbalzo) Un’altra giornata per il lungo marchigiano che non ha mezze misure. O non si vede o fa cose al limite della perfezione. Questa volta non si è visto.

Diouf 6.5 (in 24’ 6/7 da due, 9 rimbalzi, 2 perse, un assist) Pecca di ingenuità in alcune situazioni, ma nel complesso è stato l’unico veramente presente a rimbalzo.

Akele sv (in 4’ 0/1 da tre, un rimbalzo).

Tucker 6.5 (in 22’ 3/5 da due, 1/3 da tre, 4/4 ai liberi, un rimbalzo, una persa) Le assenze di Clyburn e Hackett gli aprono uno spazio e lui cerca di prenderselo tutto, tanto che a Ivanovic si può fare un solo appunto, quello di averlo gettato nella mischia troppo tardi nel secondo tempo.

Massimo Selleri