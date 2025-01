Le pagelle. Cordinier, sempre più un leader. Pajola, una regia magistrale

Cordinier 7.5 (in 27’ 1/3 da due, 3/4 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 5 assist). Vederlo giocare da play non è più una novità e quando è in campo trasmette sicurezza a tutta la squadra.

Belinelli 8 (in 23’ 4/7 da due, 4/6 da tre, 5 rimbalzi, 2 perse, un assist). Parte impacciato, ma quando mette il turbo Napoli non può fare altro che leggergli la targa.

Pajola 7.5 (in 28’ 2/3 da due, 1/4 da tre, 4 rimbalzi, 3 recuperi, 9 assist). Come dimostrano i 9 assist e le zero palle perse, la sua è stata una regia magistrale.

Visconi sv (in 1’ 0/1 da due, 0/1 da tre).

Hackett 6.5 (in 17’ 1/3 da due, 0/1 da tre, 3 rimbalzi, una recuperata, 2 assist). Si vede che è ancora un po’ indietro dal punto di vista della condizione fisica, ma anche lui sa prendere la scelta giusta al momento giusto.

Grazulis 7.5 (in 24’ 4/6 da due, 5/6 da tre, 6/6 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 2 assist). Quando saltano tutti gli automatismi per lui è festa grande.

Morgan 6 (in 15’ 1/1 da due, 0/3 da tre, 2 perse, 3 assist). Fa fatica anche perché c’è chi tira meglio di lui e quindi diventa la seconda scelta.

Polonara 7.5 (in 30’ 2/4 da due, 2/4 da tre, 4/7 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, un assist). Con Ivanovic sta vivendo una seconda giovinezza.

Diouf 6 (in 12’ 3/5 da due, 3 rimbalzi, un assist). Subito limitato dai falli, a volte i lunghi partenopei se lo portano a spasso.

Akele 6.5 (in 14’ 2/2 da due, 0/1 da tre, 4 rimbalzi). Gioca poco ma ha la maturità di farsi sempre trovare pronto e questo lo rende una sicurezza anche nei quintetti strampalati che il coach bianconero è costretto a mettere in campo a causa delle assenze.

Tucker 6 (in 9’ 1/3 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse). Non doveva esserci, ma ha voluto esserci. La prestazione è insufficiente nei numeri e lodevole nell’atteggiamento.

