Le pagelle dei bianconeri. Clyburn non basta, flop Shengelia

Cordinier 5 (in 31’ 2/4 da due, 1/7 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, un assist) Ha perso l’energia e questo comporta che le sue prestazioni assumono una tinta grigia.

Belinelli 5.5 (in 19 3/5 da due, 1/9 da tre, una recuperata) Da l’impressione di essere sempre sul punto di accendersi, ma non va oltre qualche sporadica scintilla.

Pajola 6 (in 26’ 1/1 da due, 0/1 da tre, ½ ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 3 recuperate, 6 assist) Tanta regia, tanta difesa anche generosa contro chi va più veloce di lui, ma poca precisione al tiro.

Clyburn 6.5 (in 32’ 8/11 da due, 2/11 da tre, 1/1 ai liberi, 7 rimbalzi, una recuperata, un assist) Buone cifre complessive, anche se l’imprecisione costringe a bollare solo come discreta la sua prova.

Shengelia 4.5 (in 21’30” 0/3 da due, 0/3 da tre, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, un assist) Una serataccia contro una squadra che fa della velocità la sua arma migliore. Del resto dopo tanto giocare è normale che il serbatoio sia vuota.

Hackett 5.5 (in 18’ 0/2 da due, 1/1 da tre, 2 rimbalzi, 2 perse, 5 assist) Gli manca il carisma che caratterizza il suo modo di giocare.

Grazulis 5 (in 3’ una persa) Più si pretendono da lui cose che adesso non può dare e più lo si mette in difficoltà. L’insufficienza non è frutto di quello che fa vedere, ma non è solo colpa sua.

Morgan 6 (in 15’ 2/3 da due, 0/3 da tre, 2/3 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, 6 assist) Un po’ spuntato, ma nella confusione generale è il meno disordinato.

Polonara 5.5 (in 15’ ½ da tre, 4/6 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 assist) Irriconoscibile, anche lui è andato in debito d’ossigeno.

Diouf 6.5 (in 25’ 3/5 da due, 6/6 ai liberi, 8 rimbalzi, una recuperata) Tante buone cose non premiate dal risultato della squadra.

Zizic 6 (in 17’ 6/7 da due, 1/3 da tre, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata) Anche per lui una prova concreta e dignitosa.

Tucker 5 (in 2’ 1/1 da due, una persa) Se non si ha la pazienza di aspettarlo giocherà sempre male. La sua attuale gestione non lo aiuta affatto

Massimo Selleri