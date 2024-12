Le pagelle dei bianconeri. Grazulis butta una grande chance

Cordinier 5.5 (in 26’ 2/4 da due, 1/3 da tre, ½ ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, un assist) Durante la gara la sua energia trova utilizzi diversi. Molto utile nel primo tempo, mentre nel secondo tende a strafare e a mandare fuori giri il resto della squadra.

Belinelli 7 (in 23’ ¾ da due, 4/8 da tre, 2/3 ai liberi, una persa, 2 recuperate) Il suo talento offensivo è così smisurato che cancella anche qualche distrazione di troppo in difesa.

Pajola 5 (in 21’ 0/3 da due, ¼ da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, 4 assist) No riuscendo a marcare gli avvesari, la Virtus è costretta a giocarla sul corri e tira e qui le sue percentuali sono quelle che sono.

Clyburn 5.5 (in 24’ 2/7 da due, ¼ da tre, 2/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 rimbalzi, una recuperata, 3 assist) Gioca anche da secondo lungo dove non sfigura vista la sua presenza a rimbalzo, ma questa scelta lo limita parecchio quando è la sua squadra ad avere in mano il pallino del gioco.

Hackett 6 (in 19’ ½ da due, 2 rimbalzi, 2 assist) Da ex parecchio celebrato, gioca una discreta partita.

Grazulis 4 (in 13’ 0/1 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist) La sua risposta alla fiducia che Ivanovic gli accorda è nulla.

Morgan 7 (in 18’ 3/3 da due, 2/3 da tre, 3/3 ai liberi, un rimbalzo) Non essendo possibile chiudere i varchi agli avversari, è l’unico che capisce come si può ovviare al problema.

Polonara 5 (in 11’ 0/1 da due, 2/2 ai liberi, una persa) Continua il suo momento negativo. Diouf 5 (in 12’ ½ da due, 2/2 ai liberi, 2 perse, una recuperata) Anche lui inciampa in una serataccia.

Zizic 6.5 (in 28’ 4/5 da due, 7 rimbalzi, 2 perse, 2 assist) Buona prova del croata che è chiaramente facilitato nel suo compito dal tonnellaggio degli avversarsi.

Akele 6 (in 5’ 1/1 da due, 2 rimbalzi) Primo canestro in Eurolega e tante buone cose nel poco tempo in cui è stato in campo. Con il senno di poi andava utilizzato di più.

Massimo Selleri